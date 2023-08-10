人民网记者 苑基荣

重庆果园港是我国内河最大的铁公水多式联运枢纽港，也是西部陆海新通道的重要支点。图为果园港全貌。人民网记者 苑基荣摄

“近日我们通过中老国际班列进口泰国龙眼38标箱，全程运输时间仅需9天，节约5天，成本节约30%以上。”洪九果品首席运营官邓浩吉说，公司已在泰国、越南等国家运营16个产地工厂，下一步将依托西部陆海新通道物流网络，在重庆打造西部地区水果集散分拨中心，进一步拓展东盟国家市场。

从2017年的“渝桂新”多式联运到“南向通道”再到2019年上升为国家战略的西部陆海新通道，2022年，党的二十大报告明确指出“加快建设西部陆海新通道”。6年多来，从线到网，北接丝绸之路经济带，南连21世纪海上丝绸之路，协同衔接长江经济带，西部陆海新通道正在成为高质量共建“一带一路”合作标杆。记者近日跟随“钢铁丝路好风光”之“西部陆海新通道一线行”主题采访活动，沿着1400多公里的西部陆海新通道铁路线中通道，纵贯三省区市，登高桥、进货场、探班列、入港口、访一线，切身体验和见证了中国打造的高质量共建“一带一路”新引擎带来的繁荣与活力。

新通道 打造西部现代物流体系大平台

西部陆海新通道是指以重庆为通道物流和运营组织中心，面向中国南向建设的“通道+枢纽+网络”的现代物流体系，包括铁路、公路、水运、机场和港口多式联运方式，目前已覆盖18个省区市，货物通达全球119个国家和地区的393个港口。

7月19日上午，在贵州省叙毕铁路（四川叙永-贵州毕节）毕节站建设现场，细雨蒙蒙中，供电专业职工正在作业车上安装接触网定位装置，“今天安装20组”。

“叙毕铁路是西部陆海新通道西线通道畅通工程。目前，叙毕铁路贵州段站前工程基本结束，站后工程完成了80%左右。”中国铁路成都局集团有限公司贵阳建设指挥部工程五部副部长艾天昕介绍。

焦柳铁路怀化段电气化改造完成，渝怀铁路增建二线建成运营，贵阳至南宁高速铁路、叙永至毕节铁路计划年内通车……南北贯通、出海出边的铁路网络正在加速成型。

截至2023年7月，西部陆海新通道铁路运输基本形成东中西三条主干道为骨架，各省内铁路为网络，跨越亚欧大陆，联通中南半岛的国际铁路格局，铁海联运班列图定线路已从2017年开行的一条增至16条。此外，西部陆海新通道还包括陆路的中老铁路国际班列、中越国际班列、泰老中蒙国际联运班列、中缅新通道国际铁路班列等所有南向贸易通道国际班列。西部陆海新通道还与中欧班列无缝衔接，服务西向和北向贸易；与长江经济带无缝连接，服务东向贸易。2022年，中欧班列、西部陆海新通道和长江黄金水道联运超7万标箱。

自古蜀道难，西部陆海新通道破解了西部地区的地理困局。以重庆为例，货物搭乘西部陆海新通道铁海联运班列到广西钦州港出海，比经东部地区出海节省10天左右。西部陆海新通道运输品类由最初的陶瓷、板材等50多个增加至目前粮食、汽车配件、电脑配件、装饰材料等940多个。国铁集团提供的数据显示，6年来，西部陆海新通道铁海联运班列集装箱运量实现强劲增长。2017年到2022年，西部陆海新通道铁海联运班列年发送集装箱货物从3382标箱增长到75.6万标箱，6年增长了223倍。中铁联集广西公司总经理李宁新表示，今年以来，截至7月31日，西部陆海新通道铁海联运班列累计发送49.5万标箱，同比增长12.5％。

目前西部陆海新通道平均1个月就会增加1至2个货物新品类，正在一体打造大通道、大枢纽、大口岸、大物流、大平台，谱写新时代内陆开放新高地的新篇章。国家发改委发布的《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》提出，到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。

新引擎 奏响西部高质量共建“一带一路”最强音

7月21日上午10时33分，随着一声长长的汽笛声，X9590次西部陆海新通道铁海联运班列缓缓启动，搭载来自澳大利亚牛皮纸和新加坡起酥油等共计54车71只集装箱2275吨货物驶离钦州港东站，开往重庆小南垭、甘肃中川北、四川宜宾北站。

“以前这个车站只是钦州保税港区的配套设施，四周都是海水，只有3条股道，2人值守，2016年几乎没有什么货运量，一周只有一两列货物列车发出。”钦州港东站站长黄江南介绍，随着西部陆海新通道战略的深入推进，如今的钦州港东站一跃发展成为拥有12条股道、43名职工、每天到发的铁海联运班列达20列左右的国际货物枢纽站，货物发送量由2017年的2.7万吨上升至2022年的327.5万吨，增长了120倍。

在全球贸易投资放缓的大背景下，西部陆海新通道“逆势而行”，展示出强大的运输能力和活力：今年一季度，由四川、广西、重庆等地生产的汽车零配件出口到印尼、越南、泰国的集装箱达3717箱，同比增长107.9%；由泰国、印尼、菲律宾等国生产的纸浆进口到重庆的集装箱达1134箱，同比增长40%。如今，柬埔寨大米，泰国香水椰、山竹，以及越南百香果、榴莲……越来越多的东盟国家农产品正在源源不断地通过陆海新通道进入中国市场，成为中国消费者餐桌上的“常客”。中国的新能源、新材料、机电产品等通过西部陆海新通道走进东盟国家的企业和千家万户。

今年6月，重庆市民关注到榴莲价格明显回落。根据重庆双福水果批发市场数据显示，榴莲6月批发价格每斤约18元，比5月价格下降约30%。这与泰国榴莲的快速进口密切相关。6月初，装有共计28个冷藏集装箱约500吨的新鲜泰国榴莲中老泰冷链班列顺利抵达重庆市江津区小南垭站，这是泰国榴莲通过西部陆海新通道铁路班列从境外首次直达中国西部成渝地区。“当时整个车站都弥漫着浓郁的榴莲香气！”小南垭站站长张雷脸上的表情还沉浸在榴莲的绝美香味中。据他介绍，泰国榴莲从果园采摘到抵达重庆，一共只花了88个小时，传统海运和公路运输路线至少要10天。

西部陆海新通道辐射带动作用进一步增强，正在成为推动西部地区高质量共建“一带一路”的强大引擎，为畅通国内国际双循环注入了强劲动能。据统计，从2017年至2022年，西部陆海新通道沿线省份经广西口岸进出口贸易总额从不足3000亿元人民币增长至5200多亿元人民币，年均增长12%。重庆海关最新发布数据显示，今年上半年，西部陆海新通道沿线省区市经陆海新通道进出口货值达3500亿元人民币，同比增长约40%。西部陆海新通道沿线地区对东盟十国进出口额，从2019年的6916亿元人民币，提高到2022年的8817亿元人民币，年均增长率达8.91%。

新选择 维护全球供应链稳定的国际经济走廊

重庆万凯新材料科技有限公司是国内领先的聚酯材料研发生产企业。据重庆万凯新材料科技有限公司物流经理林政介绍，看中西部陆海新通道的商机，公司2018年入驻涪陵临港经济区，在涪陵正在打造新的产业集群和全球最大食品级PET生产基地。当前，公司产品已出口到全球100多个国家和地区。截至目前，重庆万凯通过西部陆海新通道已发出近千标箱货物，货值总额超两千万美元。其中，今年上半年，公司通过陆海新通道已发出364标箱货物，发运量同比2022年猛增350%；货值总额近一千万美元，同比2022年增长300%。林政表示，未来，通过西部陆海新通道公司将加快产品出口，实现聚酯产业上下游产业联动，实现产业链供应链的稳定。

在广西钦州港附近，中国—马来西亚钦州产业园红色大字格外显眼。工业园内的外贸商店各国产品琳琅满目，越南的咖啡、马来西亚的榴莲、印度尼西亚的速食面……中马钦州产业园和马中关丹产业园创造的“两国双园”合作新模式，在中马共建“一带一路”中发挥着重要作用。随着西部陆海新通道建设的加速，两个产业园投资价值正在进一步提升。

不仅“两国双园”迎来新的发展机遇，中国—印尼经贸合作区、中国（广西）—文莱渔业合作示范区、泰中罗勇工业园、菲律宾亚联钢铁厂等项目也在加速推进，广西与越南、文莱、马来西亚等国家和地区的国际合作园区已增至20多个。

北京大学东盟国家研究中心主任翟崑说，西部陆海新通道，是物流通道，更是经济走廊，是按照现代通道经济和枢纽经济发展理念，以运输物流通道及交通物流枢纽为载体，系统构建具有供应链、产业链、价值链深度关联的国际贸易走廊和国际经济走廊。

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