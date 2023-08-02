7月21日在老挝磨丁拍摄的中车大连机车车辆有限公司设计制造的HXN3型大功率内燃机车。新华社发

新华社大连8月1日电（记者张博群、郭翔）中车大连机车车辆有限公司为中老铁路设计制造的2台HXN3型大功率内燃机车，近日顺利抵达老挝磨丁。这2台机车将在中老铁路磨（磨丁）万（万象）段承担干线牵引、调车作业、小运转以及应急处置等牵引工作任务，提升该线路货运作业能力，破解大吨位运输瓶颈制约。

HXN3型内燃机车为6000马力交流传动型内燃机车，具有牵引力大、排放低、可靠性好、安全性高、操作便利、成本低等特点。这是中车大连公司继“澜沧号”动力集中动车组动力车、HXD3C型电力机车后，向中老铁路提供的又一款新车型。

针对老挝高温潮湿的气候特点，中车大连公司设计团队在柴油机紧急停机系统结构方面进行了优化，有效降低了相关电路因潮湿引发短路导致柴油机意外停机的风险。同时，机车安装了中国—老挝双模通信电台、老挝五孔插座等车载设备，是一款专门为中老铁路量身定制的内燃机车。

中老铁路北起中国昆明，南抵老挝万象，全长1035公里，自2021年12月3日开通以来，呈客货两旺态势。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)