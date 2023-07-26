新华社北京7月25日电（记者曹嘉玥）“在‘一带一路’合作框架下，中国企业发挥自身优势，积极参与全球基础设施建设，在沿线国家建设了一大批示范性项目，是我们了解中国发展模式、借鉴中国发展经验的重要窗口。”7月25日，黎巴嫩驻华大使米莉亚·贾布尔在参访中国中铁股份有限公司后，发出了由衷感叹。

当日，来自70个国家和国际组织的百余位驻华使节走进中国中铁，了解中国企业在高质量共建“一带一路”过程中大力开展国际合作，推动基础设施互联互通，积极融入全球供应链、产业链、价值链等方面的情况。

驻华使节在活动现场听取介绍。（中国中铁股份有限公司供图）

中国中铁相关负责人介绍，作为全球最大的建筑工程承包商之一，中国中铁已在100多个国家和地区开展机场、码头、水利水电、高层建筑等大型工程项目。使节们在听取企业发展历程、业务板块、标志性项目等介绍后，就中国企业的国际业务发展前景、基础设施建设助力经济社会发展等问题进行交流。

巴巴多斯驻华大使亨利说，中国企业丰富的管理经验、专业的技术水平和优秀的企业文化值得学习。巴巴多斯作为加勒比岛国，希望能与中国企业在开展陆上合作的同时，也开拓更多海洋基础设施建设的合作机会，以技术互通促进民心相通。

坐进盾构机模拟舱，切身感受中国装备制造与研发的实力；参观有关专题展览，了解中国企业践行共建“一带一路”倡议，在工程建造、科技创新、绿色发展等方面取得的成就……近距离的接触，让使节们对中国的基础设施建设和“一带一路”倡议有了更直观、深入的认识。

驻华使节参观专题展览。（中国中铁股份有限公司供图）

“我们期待通过与中国中铁和其他中国企业的合作，进一步加强两国互联互通，携手高质量共建‘一带一路’。”白俄罗斯驻华大使馆公使衔参赞科瓦列诺克·德米特里为中国基础设施建设所取得的成就点赞。他说，白俄罗斯作为最早支持“一带一路”倡议的国家之一，近年来与中国的合作项目数量和规模都快速增加，不仅促进了经济发展，也为两国人民带来福祉。

洪都拉斯驻华大使馆临时代办步罗德说，洪都拉斯作为发展中国家，交通基础设施亟待改善。今年3月，洪中正式建立外交关系，两国合作取得良好开端。洪都拉斯也将积极参与“一带一路”倡议，深化同中国在基础设施建设等各领域的交流合作，促进双方可持续发展和共同繁荣。“‘一带一路’倡议为广大发展中国家实现现代化提供了广阔合作平台，体现出中国与世界共享机遇、共谋发展的远见卓识。”

“驻华使节步入国企”系列活动由外交部和国务院国资委共同组织，旨在为中央企业和各国驻华使节打造互动交流平台。此前，驻华使节还参访了中国交通建设集团有限公司、中国机械工业集团有限公司等大型国企。

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