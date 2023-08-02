8月1日，在约旦河西岸犹太人定居点马阿勒阿杜明，以色列警察在袭击事件现场附近工作。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

新华社耶路撒冷8月1日电（记者王卓伦 张天朗）据以色列国防军和媒体消息，约旦河西岸犹太人定居点马阿勒阿杜明和南部希伯伦地区1日分别发生袭击事件，造成6名以色列人受伤。两名袭击者被以军开枪打死。

8月1日，在约旦河西岸犹太人定居点马阿勒阿杜明，以色列警察在袭击事件现场附近工作。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

以色列媒体援引执法官员的话说，1日下午，一名巴勒斯坦人在马阿勒阿杜明一处购物中心外的广场上向人群开枪。附近一名以色列警察赶到现场后开枪将其打死。袭击造成6名以色列人受伤，其中2人伤势严重。

8月1日，在约旦河西岸犹太人定居点马阿勒阿杜明，以色列警察在袭击事件现场附近工作。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

以色列国家安全总局（辛贝特）发表声明说，袭击者为一名20岁的巴勒斯坦男子，来自马阿勒阿杜明附近一个阿拉伯城镇。该男子在马阿勒阿杜明担任清洁工，拥有在犹太人定居点工作的许可证。马阿勒阿杜明官员说，该定居点将禁止巴勒斯坦工人进入，直至另行通知。

8月1日，在约旦河西岸犹太人定居点马阿勒阿杜明，以色列警察在袭击事件现场附近工作。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

1日晚，以色列国防军发表声明说，一名巴勒斯坦男子在约旦河西岸南部希伯伦地区试图持刀袭击以军士兵，被以士兵当场开枪打死。

8月1日，在约旦河西岸犹太人定居点马阿勒阿杜明，以色列警察在袭击事件现场附近工作。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

今年以来，巴以地区紧张局势加剧。以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等多地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。

8月1日，在约旦河西岸犹太人定居点马阿勒阿杜明，以色列警察在袭击事件现场附近工作。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)