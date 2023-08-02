7月31日，夜色中的巴基斯坦首都伊斯兰堡多处地标建筑共同点亮中巴两国国旗颜色灯光。中巴经济走廊启动十周年庆祝活动在伊斯兰堡举行，中国国家主席习近平致信祝贺。

“中巴经济走廊已经成为中巴全天候友谊的生动诠释，为两国构建新时代更加紧密的中巴命运共同体提供了重要支撑。”习近平主席在贺信中指出。

中巴经济走廊是共建“一带一路”标志性工程和重要先行先试项目。十年来，在两国领导人的关心与推动下，中巴双方以走廊建设为中心，以瓜达尔港、能源、基础设施建设、产业合作为重点，共同绘就一幅“北连新疆喀什，南抵瓜达尔港，穿越高原峡谷，纵横盆地沙漠”的合作画卷，为“一带一路”合作书写促发展、惠民生、连民心的生动故事。

奠定地区互联互通基础

蓝天下，碧海旁，汽笛声声，车轮滚滚。这是巴基斯坦西南边陲的瓜达尔港正呈现出的景象。

10万平方米的集装箱堆场，配备先进的集装箱扫描设备，港区货物吞吐繁忙；离港区不远，瓜达尔新国际机场项目7月初结束中期验收，建成后将成为又一个地区重要交通物流枢纽……在两国合作伙伴的携手努力下，一个海陆空现代化立体交通网络已初步成形。

一艘集装箱货轮停靠在巴基斯坦瓜达尔港。

昔日人烟稀少的小渔村，如今已成中巴经济走廊的“明珠”。瓜达尔发展局前主席穆吉卜·乌尔·拉赫曼·卡姆布拉尼感叹：“具有国际联通性的新瓜达尔正在走来。”

习近平主席始终心系中巴经济走廊建设。2014年2月，习近平主席同巴方领导人共同将瓜达尔港列为中巴经济走廊的旗舰项目。去年11月，习近平主席会见巴基斯坦总理夏巴兹时强调，要加快推进瓜达尔港配套基础设施建设，发挥港口对地区联通发展的辐射带动作用。

贯通南北，福泽四方。连接南端瓜达尔港区的东湾快速路去年6月通车，经10号国道直通巴基斯坦腹地，为货物集散和进出口提速；白沙瓦-卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段进一步打通巴南北交通大动脉；喀喇昆仑公路二期项目连通中巴友谊公路，货运大巴可直抵北部的红其拉甫山口……中巴经济走廊互联互通建设激发沿线地区发展潜力，铺就一条条“致富之路”“繁荣之路”。

这是巴基斯坦喀喇昆仑公路二期工程赫韦利扬至曼塞赫拉高速公路段。

在7月31日的贺信中，习近平主席指出，自2013年启动以来，两国秉持共商共建共享原则推进走廊建设，形成了一批早期收获，为巴基斯坦经济社会发展增添新的动力，也为地区互联互通和一体化进程奠定良好基础。

巴基斯坦总理夏巴兹在庆祝活动上致辞，衷心感谢习近平主席对巴中关系和中巴经济走廊的高度重视，对中国政府和人民给予巴方的真诚帮助深表感激。走廊建设成就卓著，深刻改变巴经济社会面貌。

巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万说，巴基斯坦的东西南北通过走廊框架下修建的高速公路连接了起来，走廊项下的高质量公路网络使巴全国的商业活动更为活跃。

树立中巴友谊“新标杆”

6月底，盛夏用电高峰时期，在距巴基斯坦首都伊斯兰堡55公里的吉拉姆河河畔，地表温度最高可达50摄氏度。卡洛特水电站的工程师们仍保持例行巡检，以保障机组高效运行。这座水电站由中国三峡集团建设运营，全面投入运行一年来，累计发电量36.4亿千瓦时，满足当地500余万人用电需求。

穆罕默德·迈赫尔班家住电站附近的坎纳德村，他回忆，当地以前一天只有几个小时能用上电，他的小儿子和同学们有时“要摸黑写作业”，“水电站为我们提供了电力，改善了我们的生活。中国兄弟还帮助我们修了路，修缮了孩子们破旧的校舍”。

这是在巴基斯坦旁遮普省拍摄的卡洛特水电站大坝。

长久以来，能源供应短缺一直掣肘巴基斯坦经济社会的发展。虽然当地水能资源丰富，但多山复杂的自然环境让基础设施开发遭遇难题。

短短数年间，中巴经济走廊建设框架内的一个又一个项目开工、建成、投入运营，大幅改善了巴电力紧缺的局面：萨希瓦尔、卡西姆港、胡布燃煤电站以“中国速度”建成投入商运；卡洛特水电站将汩汩流水转化为清洁电能；中国核电机组“华龙一号”在卡拉奇核电站平稳运行；在巴基斯坦信德省南部的茫茫戈壁“风廊”，萨察尔风电站一排排风电机组整齐矗立……

这是巴基斯坦卡拉奇拍摄的“华龙一号”海外首堆工程——卡拉奇核电站2号机组。

2015年4月，习近平主席在巴基斯坦议会发表演讲时指出，走廊规划和布局要兼顾巴基斯坦各地区，让发展成果惠及巴基斯坦全体人民，进而惠及本地区各国人民。在同巴基斯坦领导人通话和会见时，习近平主席强调，“不断释放走廊促增长、惠民生的积极效应”“支持巴方推进工业化进程，以提升可持续发展能力”。

中巴能源合作项目因地制宜运行，为巴基斯坦经济社会发展打下良好根基，让当地人民收获了实实在在的发展红利。

巴基斯坦电力部长胡拉姆·达斯特吉尔汗告诉记者，中国企业将先进技术、管理经验带到巴基斯坦，并向巴工程师和工人传授先进知识。“中巴经济走廊项目使巴基斯坦能源供给从依赖进口逐渐转向自给自足。”

十年来，中巴经济走廊建设以其可感可触的丰硕成果，成为中巴友谊的“新标杆”。

中国驻巴基斯坦大使馆提供的数据显示，截至2022年底，中巴经济走廊为巴累计创造23.6万个就业岗位，帮助巴新增510公里高速公路、8000兆瓦电力和886公里国家核心输电网。

打造“一带一路”示范性工程

7月艳阳下，在巴基斯坦东部旁遮普省卡苏尔市的一处农场里，红色的辣椒铺满场院，当地农民正穿梭其间。

这些辣椒晾晒后将被集中运到巴基斯坦港口城市卡拉奇的储存仓库，继而运往中国，成为制作郫县豆瓣酱的原材料。中国机械设备工程股份有限公司人员将先进技术、优良品种、管理经验及产业发展模式带到巴基斯坦，促进当地辣椒产业的发展。

穆罕默德·阿马尔·阿斯加尔在中国西北农林科技大学获得博士学位后，回到农场作技术顾问，帮助当地农民学习中国辣椒种植技术。阿斯加尔说，中国辣椒品种耐高温、抗病害，适合巴基斯坦的土壤。“我要将中国现代农业中的新技术传授给巴基斯坦农民，让知识转化为农民们的收益。”

卡苏尔农民拉奥·舍哈布今年种植了7英亩（约合2.8公顷）中国品种辣椒，收入可观。他告诉记者，明年他将种上50英亩（约合20公顷）的中国辣椒。“希望向中国农业工作者继续学习技术”。

巴基斯坦旁遮普省木尔坦的中巴辣椒订单种植项目辣椒育苗大棚内，中国农业专家带领巴基斯坦技术员查看辣椒秧苗生长情况。

近年来，在习近平主席同巴基斯坦领导人通话与会见中，“高质量共建中巴经济走廊”成为关键词。走廊建设正向科技、农业、社会民生等领域合作拓展，双方致力于共建增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊、开放走廊。

在巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔眼中，从海水淡化项目、职业技术培训、中巴友谊医院，到中国向瓜达尔民众捐赠的太阳能发电系统设备、援建的法曲尔小学，这些温暖人心的项目都在不断丰富着中巴经济走廊建设的内涵。

这是由中国和平发展基金会和中国港控共同援建的法曲尔小学。

习近平主席在贺信中指出，中方愿同巴方一道，坚持高标准、可持续、惠民生目标，不断完善布局、拓展深化合作，将走廊进一步打造成为高质量共建“一带一路”的示范性工程。

两国长期以来共谋发展繁荣、携手应对挑战的友好情谊深深扎根于两国人民心中。

展望未来，不论国际风云如何变幻，中方将始终同巴方坚定站在一起，携手同心、砥砺前行，弘扬好“铁杆”友谊，统筹发展与安全，开展更高水平、更广范围、更深层次的合作，推动中巴全天候战略合作伙伴关系迈上新的台阶，为两国乃至地区的和平繁荣作出更大贡献。

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