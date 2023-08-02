人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻阿根廷大使馆举办建军96周年招待会 

2023年08月02日08:24 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网布宜诺斯艾利斯8月1日电（记者许放）7月31日，中国驻阿根廷大使馆在首都布宜诺斯艾利斯举办招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军96周年。中国驻阿根廷大使邹肖力，中国驻阿根廷大使馆武官刘淼大校，阿根廷国防部长塔亚纳、联合参谋长帕莱奥上将、空军参谋长伊萨克上将、海军参谋长瓜尔迪亚上将、联邦警察总局局长埃尔南德斯总警监等阿政府要员，社会各界人士，驻阿使团、武官团，中资机构代表及华侨华人和留学生代表等350余人出席招待会。

邹肖力大使在招待会上致辞表示，自己即将卸任回国，回顾在阿工作的4年零7个月，充分感受到阿根廷政府和人民对中国的友好，以及阿根廷社会多元、开放、合作的氛围。他指出，近年来中阿间通过深入开展高层交往、深化“一带一路”合作、协力克服新冠肺炎疫情、积极促进人文交往等一系列活动，从曾今遥远的朋友发展成为守望相助、共谋发展的兄弟和伙伴，切实造福了两国人民。邹肖力大使向阿根廷表达感谢和祝福，祝愿中阿友谊与合作万岁。

中国驻阿根廷大使邹肖力致辞。中国驻阿根廷大使馆供图

中国驻阿根廷大使邹肖力致辞。中国驻阿根廷大使馆供图

刘淼武官在致辞中介绍了中国人民解放军96年来的发展历程和取得的一系列伟大成就，强调在当前复杂突变的国际格局背景下，中国军队有信念、有能力维护国家主权、统一和领土完整。关于中阿军事合作，刘淼武官表示，近年来通过人员互访、专业交流和军事教育等方式，两军关系发展取得了丰硕成果，相信未来中阿防务领域的交流与合作必将取得新的成果。

中国驻阿根廷大使馆武官刘淼大校致辞。中国驻阿根廷大使馆供图

中国驻阿根廷大使馆武官刘淼大校致辞。中国驻阿根廷大使馆供图

阿根廷国防部长塔亚纳在致辞中热烈祝贺中国人民解放军建军96周年，积极评价中国国防和军队建设成就，表示阿方愿同中方一道促进两军关系长远稳步发展，并祝福邹肖力大使工作生活顺利。

最后，招待会现场播放了中国军队践行全球安全倡议微视频《我在》，来宾盛赞中国军队发展成就和双边关系发展，祝愿双方各领域合作取得更大成就。

招待会现场气氛热烈友好。中国驻阿根廷大使馆供图

招待会现场气氛热烈友好。中国驻阿根廷大使馆供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部