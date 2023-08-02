人民网布宜诺斯艾利斯8月1日电（记者许放）7月31日，中国驻阿根廷大使馆在首都布宜诺斯艾利斯举办招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军96周年。中国驻阿根廷大使邹肖力，中国驻阿根廷大使馆武官刘淼大校，阿根廷国防部长塔亚纳、联合参谋长帕莱奥上将、空军参谋长伊萨克上将、海军参谋长瓜尔迪亚上将、联邦警察总局局长埃尔南德斯总警监等阿政府要员，社会各界人士，驻阿使团、武官团，中资机构代表及华侨华人和留学生代表等350余人出席招待会。

邹肖力大使在招待会上致辞表示，自己即将卸任回国，回顾在阿工作的4年零7个月，充分感受到阿根廷政府和人民对中国的友好，以及阿根廷社会多元、开放、合作的氛围。他指出，近年来中阿间通过深入开展高层交往、深化“一带一路”合作、协力克服新冠肺炎疫情、积极促进人文交往等一系列活动，从曾今遥远的朋友发展成为守望相助、共谋发展的兄弟和伙伴，切实造福了两国人民。邹肖力大使向阿根廷表达感谢和祝福，祝愿中阿友谊与合作万岁。

中国驻阿根廷大使邹肖力致辞。中国驻阿根廷大使馆供图

刘淼武官在致辞中介绍了中国人民解放军96年来的发展历程和取得的一系列伟大成就，强调在当前复杂突变的国际格局背景下，中国军队有信念、有能力维护国家主权、统一和领土完整。关于中阿军事合作，刘淼武官表示，近年来通过人员互访、专业交流和军事教育等方式，两军关系发展取得了丰硕成果，相信未来中阿防务领域的交流与合作必将取得新的成果。

中国驻阿根廷大使馆武官刘淼大校致辞。中国驻阿根廷大使馆供图

阿根廷国防部长塔亚纳在致辞中热烈祝贺中国人民解放军建军96周年，积极评价中国国防和军队建设成就，表示阿方愿同中方一道促进两军关系长远稳步发展，并祝福邹肖力大使工作生活顺利。

最后，招待会现场播放了中国军队践行全球安全倡议微视频《我在》，来宾盛赞中国军队发展成就和双边关系发展，祝愿双方各领域合作取得更大成就。

招待会现场气氛热烈友好。中国驻阿根廷大使馆供图

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