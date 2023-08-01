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综述：日本渔民担忧核污染水排海影响

2023年08月01日16:35 | 来源：新华网
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　　新华社东京8月1日电 综述：日本渔民担忧核污染水排海影响

　　新华社记者

　　“大海是渔民的工作场所，没有人有权污染海洋。”7月30日，由“禁止原子弹氢弹日本国民会议”等团体主办的2023年“禁止原子弹氢弹世界大会”在福岛市开始第一阶段会议，福岛县新地町渔民小野春雄在会上这样说。

　　对于日本政府推行的将福岛第一核电站内的核污染水排放入海方案，小野表示，大海一旦被污染，就无法清除，“（把核污染水）保管在储水罐里是最让人放心的”。

　　据主办方介绍，共有约550人参加了当天的会议。“禁止原子弹氢弹日本国民会议”共同议长藤本泰成表示，不能允许放射性物质进一步污染环境。轻率排放核污染水是不负责任的表现。

　　韩国国会议员和普通市民20余人也来到了当天福岛市的会议，并在现场拉起写有“日本政府立刻中止核污染水排放入海”的横幅，并表示应共同保护太平洋。

　　日本经济产业大臣西村康稔7月30日前往福岛县相马市和磐城市，就日本政府和东京电力公司试图在今夏开始将核污染水排放入海与当地渔民交换意见。

　　渔业从业者们普遍对排放开始后能否维持目前的生活表示不安。丈夫是渔民的庄子公江说，她听到周围有人说，如果开始排放的话就不让孩子们吃鱼了，这让她很受打击。

　　丈夫和儿子都是渔民的铃木清美对福岛渔业的未来表示不安。她说，不知道要不要让儿子继续从事渔业，更不知道到孙子这一代会变成怎样。

　　相马双叶渔业协会会长今野智光在会谈后表示，日本政府的说明仍然是老一套，无法获得当地渔民们的理解。

　　此前一天，西村康稔前往宫城县渔业协会，向会长寺泽春彦等人寻求理解。寺泽在会谈后告诉记者，渔协方面反对排放的态度并未改变，会谈是“平行线状态”。

　　寺泽表示，一些反对核污染水排放入海的国家和地区已经加强对日本水产品的放射性物质检查，这导致日本水产品价格下跌以及流通停滞。如果就这么开始排放，造成的实际损害会进一步加大。他要求日本政府尽早采取对策。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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