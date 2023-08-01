仲宇璐

林允超在北京的北锣鼓巷经营着一家专卖外国精酿啤酒的超市。6月时，北京气温已经超过30度，他在货架上第一次摆上了一种叫作“Beerlao”的老挝啤酒。往年林允超会更偏好日本、美国、比利时、德国的啤酒，但是今年这种来自老挝的啤酒却出乎意料地收到了店里顾客的好评。

在北京精酿店售卖的老挝啤酒 受访者供图

“和英式精酿或者美式精酿比，这款啤酒度数不高，但是入口清爽、带有果香，而且有新鲜的酒花风味，口感清新。”林允超介绍道，“更重要的是，它价格比较便宜，一听才十元左右。”

起初林允超试探性地进了15箱，截止7月中旬已经售罄。前不久，他又和其他也经营精酿店的朋友们共同向昆明的啤酒经销商定了60箱的货。这60箱老挝啤酒即将经过中老铁路，为两千多公里之外的北京居民送来酷暑的清凉。据林允超的经销商介绍，这批啤酒从万象到昆明，再到最终摆上北京的货架，只需要不到7天。

中老铁路修建通车之前，啤酒运输损耗大，并且公路运输时间长，会使国内售卖老挝啤酒的成本大幅上涨，与欧美精酿相比也失去其竞争力。

根据世界银行报道，中老铁路运营以来，从老挝万象到中国昆明的货运成本降低了40%至50%。就货运而言，中老铁路平均运输成本为0.5元每吨每公里，与公路运输相比，成本更低，时间更快。中老铁路的搭建使得“山不再高、水不再深”，依托中老铁路，除了啤酒，山竹、榴莲、木薯、芒果等来自老挝与其他东南亚国家的风味食物越来越多地丰富了居民的菜篮子，进入了中国内地城市居民的餐桌。

“自2021年12月3日中老铁路正式运行以来，2000多种货物在流通在这条连接中国与老挝的经济快线上，运输累计2320万吨的货物。”中国铁路昆明局集团有限公司党委宣传部新闻科科长张伟明介绍道。

铁路智慧货运系统的搭建使得货运大大提速。“中老铁路通关速度更快、运行速度更高、到货时间更可控，这要归功于中老铁路货运系统的智慧举措与创新机制。”中铁联集昆明中心站副总经理徐超表示。

在昆明集装箱中心站有一批显眼的亮橙色多功能集装箱，它们是为了中老铁路货物快速运输而专门研发。与普通的集装箱相比，被称为“橙长柜”的这批集装箱具有顶盖可开启、箱体更高、空间利用率更高的特点，更适合快速拆卸、快速装箱。

智慧海关、智能监管将跨境运输的监管与安全检查前置，加强了风险排查效率与海关整体监管效能。“以往跨境货运中的夹藏风险主要通过人工掏箱排查，这种传统的人工作业成本高、耗时长、风险大，但在智慧海关系统中，通过智能扫描设备，单列仅需不到2分钟即可扫描完成并且生成扫描图像进行精准筛查。”徐超介绍道。

利用互联网，中老铁路搭建了一条面向社会大众，提供快速服务的黄金通道，创建了“快速通关模式”。在该模式下，企业无需办理转关手续，海关可通过舱单系统进行审核、放行、核销，口岸通行速度大幅提升。在磨憨铁路口岸，通关时间从40多小时压缩到了5小时以内。利用物流大数据系统，海关、铁路、企业共享数据，中老铁路形成了闭环信息，企业简化流程、海关提质监管、铁路调度运输，促进跨境运输提质增效。

穿越迢迢山水，途经古城座座，人、财、物在中老铁路这条黄金通道上快速流通，促进了两国民众往来、贸易交往，为两国互联互通、共享发展带来了新机遇。

（作者是清华大学新闻与传播学院国际新闻传播硕士）

(责编：徐祥丽、杨牧)