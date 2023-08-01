人民网金边8月1日电 （记者刘慧）7月31日，中国驻柬埔寨大使馆隆重举行庆祝中国人民解放军建军96周年招待会。柬副首相兼国防大臣迪班亲王、王家军副总司令兼联合参谋长伊萨拉上将、国会外委会主席索斯雅拉、内政部国务秘书密索万那、金边市市长坤盛等柬军政官员，多国驻柬使节、武官，以及中资企业、华人华侨代表共计约400人参加。中国驻柬埔寨大使王文天率使馆外交官出席，国防武官汤浩大校致辞。

图为中国驻柬埔寨大使馆隆重举行庆祝中国人民解放军建军96周年招待会。中国驻柬埔寨大使馆供图

汤武官在致辞中回顾了中国人民解放军的辉煌历程及为实现民族独立、人民解放和国家富强建立的不朽功勋，指出中国人民解放军来自于人民、服务于人民，为人民而生、为人民而战，强调人民军队在习近平强军思想指引下，将不惜一切代价捍卫国家主权和领土完整，努力推动落实全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，履行与中国国际地位相称的责任和义务。

汤武官表示，在习近平主席和洪森首相的战略引领下，中柬两国面对百年变局和世纪疫情守望相助，坚定推动新时代中柬命运共同体建设。中方热烈祝贺柬成功举行第七届国会选举，高度赞赏柬王家军在维护国家主权、安全和社会稳定方面发挥的突出作用。中柬两国始终遵循相互尊重、平等互利、合作共赢的原则开展军事合作并不断取得新进展。今年以来，中方对柬军援项目稳步推进，受新冠疫情影响暂停的两军联演联训、人员交流培训等务实合作全面恢复。中国军队愿继续与柬王家军携手努力，为维护地区与世界和平稳定做出新的贡献。

柬国防部政策与外事总局副总局长兼国际关系局局长帕威伯索帕中将代表柬军方热烈祝贺中国人民解放军建军96周年，高度评价中国国防和军队现代化建设成就，由衷赞赏并坚决支持中国军队坚定维护国家主权安全和领土完整所做努力，衷心感谢中国政府、人民和军队长期以来向柬埔寨，特别是为柬王家军现代化建设提供的大量援助，愿同中方继续保持积极合作，推动两军关系进一步深化发展，进一步巩固两国铁杆友谊。

招待会在热烈友好气氛中举行，期间举办《为了和平 命运与共——维护世界和平的中国军队》图片展，播放中国军队践行全球安全倡议宣传片《我在》。各国来宾对我建军96周年表示热烈祝贺，高度赞赏中国国防和军队建设取得的伟大成就，以及为维护地区与世界和平与安全做出的不懈努力，祝愿并期待中方取得更多进步并在国际事务中发挥更加积极的作用。

图为中国驻柬埔寨大使馆隆重举行庆祝中国人民解放军建军96周年招待会。中国驻柬埔寨大使馆供图

(责编：曹欣悦、杨牧)