图为巴西代表团团长亚历山德罗。受访者供图

人民网成都8月1日电 （记者张荣）“我曾作为一名大学生足球运动员代表巴西参加1995年的日本福冈大运会，那次经历弥足珍贵。如今，我在本届成都大运会担任巴西代表团团长，再次带队出征，我希望每位队员都可以珍惜这次经历。” 巴西代表团团长亚历山德罗表示。

第31届世界大学生夏季运动会（以下简称成都大运会）于28日在成都东安湖体育公园主体育场盛大开幕，亚历山德罗在开幕前接受人民网记者采访时表示，巴西运动员把握赛前训练的每一天，一直在积极备战。

谈到对本次成都大运会的期望，亚历山德罗表示：“我们对此次大运会抱有很大期待，运动员也会有一定的压力，但这可以启发他们的潜能。”

7月17日，七名成都大运会巴西代表团成员抵达成都。人民网记者 王洪江摄

据了解，成都大运会巴西代表团共有250余人。亚历山德罗告诉人民网记者，本次大运会巴西代表团中的大多数运动员都是第一次来中国参加比赛。在跆拳道、游泳、柔道、田径和武术等项目中有世界级优秀的巴西选手参赛，期待他们再创佳绩。

对于成都大运会的组织工作，亚历山德罗赞不绝口。“在今年3月份举行的成都大运会代表团团长春季会议上，我们就已经参观了许多比赛场地，成都大运会组委会的筹备工作做得非常好。”他还补充说：“成都是一座非常美丽、整洁的城市，这里有各种美食。我们还没有机会品尝火锅，但我们已经参观了很多著名景点，看了大熊猫等。”

图为7月28日，巴西大学生体育代表团在开幕式上入场。新华社记者 王曦 摄

因为曾是大学生运动员出身，所以他知道大运会之于运动员的意义匪浅。“大学生运动员有双重身份，是大学生，同时是运动员。他们是高水平的运动员，但从未放弃学业，” 亚历山德罗说。

他最后表示，大运会不仅是一场竞技盛会。通过参与大运会，年轻的运动员积累比赛经验，为未来的职业生涯打下坚实的基础。同大运会“体验卡”对他们的职业生涯甚至人生都会有所帮助。

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