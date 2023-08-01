人民网伊斯兰堡8月1日电 （记者程是颉）7月31日，中国银行伊斯兰堡分行在巴基斯坦首都伊斯兰堡开业。巴基斯坦财政部部长伊沙克·达尔、中国人民银行副行长宣昌能、中国驻巴基斯坦大使馆经商处参赞李勇出席活动，中国银行行长刘金发表视频致辞。

伊沙克·达尔代表巴基斯坦政府祝贺中国银行进一步拓展在巴服务网络。他表示，中国银行伊斯兰堡分行开业是两国金融经贸合作不断深化的又一里程碑，对拓展双边经贸合作具有重要意义。巴政府将以更坚定决心和更有力措施推动中巴合作发展，持续巩固深化中巴全天候战略合作伙伴关系。

宣昌能对中国银行伊斯兰堡分行开业表示祝贺。他表示，在中巴经济走廊启动十周年之际，中国银行伊斯兰堡分行开业，是加强中巴金融联系、深化中巴金融合作的积极实践，也预示着中巴两国合作前景广阔。

刘金表示，伊斯兰堡分行的成立是中国银行助力构建新时代更加紧密的中巴命运共同体的具体实践。中国银行将继续发挥全球化经营优势，积极推动高质量共建“一带一路”，在支持巴基斯坦基础设施建设、工业化转型与国际贸易发展等方面发挥更大作用，为传承中巴传统友谊、增进两国人民福祉持续贡献中行力量。

中国驻巴大使馆经商处李勇参赞表示，中国已连续九年成为巴基斯坦最大贸易伙伴，是巴第一大进口来源国和第二大出口目的国，稳居巴基斯坦外国直接投资最大来源国，两国政治互信不断增强，经贸合作持续向好发展。希望中国银行紧抓两国合作机遇，推动中巴经济走廊建设继往开来、提质升级。

巴基斯坦财政部长伊沙克·达尔和中国人民银行宣昌能副行长共同为中国银行伊斯兰堡分行开业揭牌。来自两国政府部门、企业近100位代表出席开业仪式。

中国银行成立于1912年，境外机构覆盖63个国家和地区，是全球化程度最高、持续经营时间最长的中资银行，也是“一带一路”沿线布局最广的中资银行，南亚地区已在巴基斯坦卡拉奇、印度孟买、斯里兰卡科伦坡等地区主要城市设立分支机构。伴随伊斯兰堡分行成立，中国银行在巴基斯坦及周边地区的服务网络将得到进一步完善。

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