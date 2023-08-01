新华社洛杉矶7月31日电 美国西南部地区近期遭遇持续热浪炙烤。亚利桑那州首府菲尼克斯（又称凤凰城）更是连续31天每天最高气温超43摄氏度，创造当地连续高温天数新纪录。

据多家美国媒体报道，自从6月份开始，美西南部地区就开始遭受热浪侵袭，波及得克萨斯、新墨西哥、亚利桑那、加利福尼亚等多个州。凤凰城及周边更是成为这一波热浪的中心，温度更高、时间更长，当地连续31天每天的最高气温都超过110华氏度（约合43.3摄氏度）。此前当地连续高温天数的纪录出现在1974年，当时连续18天最高气温超110华氏度。

当地时间7月31日，连续高温终于略有缓解。美国国家气象局工作人员当天下午5时报告说，凤凰城当天最高温度出现在下午3时10分，温度为108华氏度（约合42.2摄氏度），“创纪录的连续31天最高气温超110华氏度结束了”。

凤凰城是美国西南部地区的“火炉”城市之一。该市此前曾有过连续16天夜间最低温度不低于90华氏度（约合32.2摄氏度）的酷热天气，夜晚也无法凉快下来。

本周后半段，凤凰城可能仍将有几天再度突破110华氏度。美国家气象局还预报称，8月气温状况也不乐观，可能会比7月更热。

此外，在号称“地表最热”的美国加州死亡谷国家公园，7月16日出现了52.5摄氏度的高温。在内华达州的拉斯维加斯，7月16日的气温也曾短暂突破46.6摄氏度，与1998年创下的当地高温纪录持平。

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