人民网罗马7月31日电 （记者谢亚宏）当地时间7月30日下午，正在意大利都灵参加第108届国际世界语大会的中国代表团举办“中国日”主题活动。

本次活动由国际世界语协会、中国外文局指导，中华全国世界语协会、中国外文局亚太传播中心（人民中国杂志社、中国报道杂志社）、外文出版社主办，中央美术学院、北京民族文化遗产保护基金会、枣庄学院协办。中国驻米兰总领事刘侃发来贺信。国际世界语协会主席邓肯·查特斯、中华全国世界语协会副会长陈文戈、国际世界语协会领导成员徐镇洙（韩国）、国际世界语协会前主席雷纳托·科尔塞蒂，中国世界语代表团成员以及各国参会代表80余人出席活动。

主题活动包括“中国与世界——‘一带一路’十周年成就展”“多彩的中华民族——民族文化遗产摄影展”“字道——汉字设计的现代之路艺术展”等三个主题展览，以及中国世界语事业发展介绍、《信使》世界语版推介、世界语博物馆十年特别介绍、外文出版社图书展示等系列推介活动。

邓肯·查特斯在致辞中指出，中华全国世界语协会多年来为世界语跨文化交流做了大量工作，这些工作对于国际世界语协会不可或缺。

刘侃在贺信中表示，近年来中意两国开展了层次丰富、形式多样的交流互动，此次“中国日”活动讲述了中国故事和中国与世界共同繁荣发展的故事，为与会嘉宾及意大利民众开启了更好了解中国的一扇彩窗，希望与会者携手为推动尊重文化多样性、增进文明互鉴互信的全人类共同事业作出更大贡献。

陈文戈代表主办方致辞指出，国际世界语大会是一个推动各国各民族交流互鉴、增进理解、深化合作的特殊平台，希望各国朋友通过“中国日”活动，进一步感受近年来中国与“一带一路”沿线国家实现共同发展的真实故事，感受中外文化相互影响、彼此借鉴的美妙过程，感受中国各民族和谐相处奏起的美好生活乐章。

中央美术学院副院长吕品晶和北京民族文化遗产保护基金会办公室主任王冲分别介绍了“字道——汉字设计的现代之路艺术展”和“多彩的中华民族——民族文化遗产摄影展”这两场展览的策展理念——前者梳理了汉字设计的现代化进程，展现了当代文字设计的重要成果；后者则展示了中华民族各具特色的节庆、非遗、舞蹈、服饰、习俗等人文场景及各民族地区的美丽风景——希望各国朋友通过展览能够更加深入地了解中华文化和中国人民。

冰岛前驻华公使拉格纳·鲍德松发来贺信，高度评价本次“中国日”活动带来的“一带一路”十周年成就展，认为共建“一带一路”倡议充分体现了中国对全人类和平发展的重视。

在推介环节，中华全国世界语协会秘书长陈吉介绍了协会本年度各方面工作取得的丰硕成果，尤其是在与联合国教科文组织旗舰杂志《信使》世界语版合作过程中表现出的专业水准与合作精神。雷纳托·科尔塞蒂代表《信使》国际翻译志愿者团队致辞，高度评价中华全国世界语协会对《信使》世界语版杂志作出的贡献。枣庄学院副校长李目海介绍了世界语博物馆成立十年来的建设情况，表示将秉持初心继续推动世界语事业发展，用科技保护世界语藏品，用热爱坚守世界语文化。

与会者纷纷表示，通过“中国日”主题活动，更加深入地了解了中国文化以及中国为世界发展所作的贡献，希望这种展览形式延续下去，为丰富世界语文化提供更多新思路和新样板。

国际世界语大会始于1905年。“中国日”主题活动以弘扬中国文化、促进文化交流为宗旨，每年在国际世界语大会期间举办。

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