人民网雅加达7月31日电 （记者李培松）7月31日晚，中国驻印度尼西亚使馆在雅加达举行盛大招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军96周年，中国驻印尼大使陆慷等使馆以及中国驻东盟使团有关领导和外交官出席。印尼国民军总参谋长班邦中将、陆军参谋长特别助理纽曼中将、原海军参谋长马塞提奥退役海军上将、原国防部副部长沙夫里退役中将、原国防大学校长玛玛希德退役海军中将等印尼军政高官，各国驻印尼武官，印尼工商界代表，驻印尼中资机构代表，华人华侨代表约700人参加。

图为陆慷大使与印尼贵宾合影。中国驻印度尼西亚使馆供图

图为陆慷大使与印尼贵宾共切生日蛋糕。中国驻印度尼西亚使馆供图

中国驻印尼使馆国防武官徐胜大校在招待会上致辞表示，96年前，中国人民解放军为争取民族独立和人民解放而浴血奋斗、战功卓越。进入新时代，中国军队在习近平主席领导下，锚定建军一百年奋斗目标，加快建成世界一流军队，聚精会神锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅。中国军队以自己的实际行动表明，中国将一如既往地高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定践行共同、综合、合作、可持续的新型安全观，当好世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

图为徐胜武官致辞。中国驻印度尼西亚使馆供图

徐胜武官强调，近年来，在习近平主席和佐科总统的指引下，中国和印尼两国全面战略伙伴关系不断深入发展，开启了共建中印尼命运共同体的新篇章。中印尼两军关系作为两国关系的重要组成部分，保持了积极发展势头。去年11月，中国海军“和平方舟”号医院船在雅加达开展友好访问并提供免费医疗服务。今年6月，中国海军2艘军舰赴印尼参加“科莫多2023”多国海军联演。不久前，中国国防大学教学团成功访问印尼。相信在中印尼双方的共同努力下，两国两军关系发展一定会迈上新的台阶，一定会为维护世界与地区和平、促进共同繁荣作出新的更大贡献！

图为徐胜武官与参加招待会的各国武官、武官处代表合影。中国驻印度尼西亚使馆供图

印尼国民军总参谋长班邦中将在致辞中对中国人民解放军96周年华诞表示衷心祝福，强调印尼与中国长期保持着健康稳定的传统友好关系。随着两国在政治、经济、文教、卫生特别是军事外交领域的交流互动不断深入，双方关系将日久弥坚。印尼方愿继续保持两军合作发展的良好势头，携手推动两军关系更上一层楼。

招待会现场还举办了“为了和平、命运与共——维护世界和平的中国军队”主题图片展，播放了展示中国军队积极参与国际安全合作和维护国家主权、安全、发展利益的多媒体宣传片。现场气氛隆重、友好、热烈，来宾们纷纷对中国人民解放军建军 96周年表示祝贺，积极评价中国军队为维护世界和平做出的积极贡献，认为中印尼两军关系深化发展正面临新的机遇，军事合作前景广阔，祝愿中印尼两国两军关系健康稳定向前发展。印尼海军军乐团专门到场演奏两国国歌及中印尼名曲，印尼知名书法艺术家并为庆祝建军节题赠了书法作品。

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