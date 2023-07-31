新华社北京7月31日电 综合新华社驻莫斯科、基辅记者报道：乌克兰总统泽连斯基7月30日称，战争正逐渐回到俄罗斯本土，这是一个“不可避免的”过程。俄总统新闻秘书佩斯科夫31日表示，乌克兰对俄罗斯领土的袭击是一种“绝望行为”，且乌方“反攻”未能达到预期效果。

泽连斯基30日在视频讲话中称，当天他视察了乌西部伊万诺-弗兰科夫斯克州并与当地代表开会，重点讨论了今年冬季俄方可能再次发起攻击的应对措施和准备工作。泽连斯基说，俄方发起的特别军事行动已在战场上破产，战争正逐渐回到俄本土。

俄罗斯国防部30日说，俄方当天挫败了乌方对莫斯科的无人机袭击。俄总统新闻秘书佩斯科夫31日对媒体表示，乌克兰对俄罗斯领土的袭击是一种“绝望行为”，俄方将对这些恐怖行为予以打击。乌克兰所谓的“反攻”未能达到预期效果。

佩斯科夫表示，鉴于乌方立场，目前尚不可能达成和解，也不存在和谈的先决条件。只要乌克兰充当西方集体对俄战争的工具，乌克兰就不想、也不能追求和平。

俄罗斯国防部长绍伊古31日在与俄武装力量领导层举行电话会议时表示，在乌军“反攻”失利的情况下，乌方集中精力对俄民用基础设施进行恐怖袭击。对此，俄方已采取额外措施加强防护。绍伊古说，俄武装部队加强了对乌克兰军事设施的攻击。（参与记者：李东旭、华迪）

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