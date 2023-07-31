新华社伊斯兰堡7月31日电（国际观察）启动十年 中巴经济走廊释放多重发展红利

新华社记者蒋超

7月31日，巴基斯坦政府在首都伊斯兰堡举行隆重庆祝活动，庆祝中巴经济走廊启动十周年。作为共建“一带一路”重要先行先试项目，十年来，中巴经济走廊建设取得丰硕成果，成为中巴友谊“新标杆”。巴基斯坦各界认为，走廊不仅创造了多重发展红利，也真正践行了共商共建共享的全球治理观。

经济发展再现生机

2008年，巴基斯坦互联网上一篇题为《巴基斯坦面临更多危机：电力、面粉、糖、水、天然气危机——出路何在？》的文章引发广泛讨论。文章描述道：“过去两周，在东部旁遮普省首府拉合尔老城区的许多地区，常常一整天都没有电、煤气或水……新闻说，在广大农村地区，每天只提供2到4小时的电力。”

巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万说，当时，面对某些西方国家的胁迫与压力，巴基斯坦发展面临困难，“是中巴经济走廊让巴基斯坦重新焕发生机”。

中巴经济走廊于2013年启动建设。2015年，中巴两国政府签署了逾50项合作协议，确定了以中巴经济走廊建设为中心，瓜达尔港、能源、基础设施建设、产业合作为四大重点的“1＋4”合作布局，走廊建设和巴基斯坦发展驶入快车道。

此后短短数年，一批又一批项目开工、建成、投入运行，为巴基斯坦强筋健骨：随着萨希瓦尔、卡西姆港、胡布燃煤电站以“中国速度”建成投入商运，巴电力紧缺局面从2017年开始大幅改善；卡洛特水电站、大沃风电项目、巴哈瓦尔普尔光伏电站等一批可再生能源项目丰富了巴能源结构；塔尔煤田一和二区块煤电一体化项目投入商运助力巴能源燃料自给自足。

巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔表示，中巴经济走廊能源电力项目为巴解决此前面临的严重电力短缺问题提供了极大帮助。

十年间，走廊还建成“中巴友谊路”喀喇昆仑公路二期升级改造项目、拉合尔橙线轨道交通项目、白沙瓦－卡拉奇高速公路。

巴基斯坦总理夏巴兹曾说，巴方从走廊合作中受益匪浅，走廊建设大幅提升了全巴道路的通达性，“拉合尔到卡拉奇的行车距离从20多个小时缩减到12个小时以内，这是一个巨大的变化”。

瓜达尔港建设取得重大进展。负责运营瓜达尔港的中国海外港口控股有限公司董事长于博告诉新华社记者，目前瓜达尔港已建成一个拥有3个5万吨级泊位的多用途码头，港口已具备全作业能力。瓜达尔港自由区第一阶段已建设完成，有35家企业入驻，投资额超过30亿元人民币。

产业合作领域也有新突破，拉沙卡伊特别经济区项目一期已正式完工，招商工作取得积极成效。

幸福走廊造福人民

分析人士认为，中巴经济走廊启动十年来，扎扎实实地用经济建设造福巴基斯坦人民，促进了中巴两国进一步融合发展，助力构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

中国驻巴基斯坦大使馆提供的数据显示，截至2022年底，中巴经济走廊累计为巴带来直接投资254亿美元，累计创造23.6万个就业岗位，帮助巴新增510公里高速公路、8000兆瓦电力和886公里国家核心输电网。

伊克巴尔表示，中巴经济走廊成为两国亲密友谊的重要象征。十年来，中巴经济走廊建设取得丰硕成果，促进了区域互联互通、贸易、开放和繁荣，创造成千上万就业机会，为巴基斯坦人民带来巨大经济和社会效益。

伊克巴尔在接受新华社记者采访时指出，无论是瓜达尔港自由区、海水淡化厂、中国援建的职业技术学院、中巴友谊医院、法曲尔小学等已建成或在建项目，还是中国向瓜达尔民众捐赠的太阳能发电系统设备，都促进了当地社会经济发展，让当地民众直接受益。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈告诉记者，中巴经济走廊间接创造的就业机会更多，有100多家当地中小企业受益于中巴经济走廊项目，这有助于解决巴贫困问题。

促进地区发展繁荣

中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴和“铁杆”朋友，两国友谊历久弥坚。国际观察人士指出，在两国推动下，中巴经济走廊已成为促进巴基斯坦乃至地区发展繁荣的重要力量。

《巴基斯坦观察家报》日前刊文指出，“一带一路”倡议和中巴经济走廊对巴基斯坦基础设施的变革性影响使巴基斯坦及其邻国受益，不仅可以促进地区互联互通、刺激经济增长、促进稳定，还为南亚国家发展基础设施、加强互联互通和促进经济增长提供了机遇。

巴基斯坦巴赫里娅大学副教授哈桑·布特撰文指出，中巴经济走廊是地区互联互通的体现，其愿景是通过促进包容性发展和共同繁荣来改善人民生活，从而创造新市场，扩大供应链，消除全面发展瓶颈，确保能源安全，并为本地区人民创造大量就业机会。

巴基斯坦欧亚世纪研究所所长伊尔凡·沙赫扎德·塔卡尔维告诉记者，随着中巴经济走廊合作不断走深走实，巴基斯坦将不断融入全球产业链，从全球化经济发展中受益，进而与中国构建更加紧密的中巴命运共同体，实现共同繁荣、发展与双赢。

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