黄恒

新华社洛杉矶7月30日电 综述：美国西部高温导致今夏农作物病虫害严重

新华社记者黄恒

今年入夏以来，美国西部地区很多地方不断遭受热浪袭击，气温连创新高。这不仅给当地人日常生活带来麻烦，也催生了严重的农作物病虫害，导致农作物大面积遭受损失。

自6月始，摩门蟋蟀入侵了美国西部多个主要农业州。这场虫灾发端于内华达州西部，然后蔓延到犹他州北部和怀俄明州南部，随后进入爱达荷州、俄勒冈州、华盛顿州、科罗拉多州等地，初步估计将使数以百万计英亩（1英亩约等于0.405公顷）的农田受损。

摩门蟋蟀并不是蟋蟀，而是属直翅目螽斯科。这种昆虫并不会飞，但通过跳跃和爬行，每天移动距离可达2公里，而且生命力极强。

专家指出，今年美国西部气候异常，冬春雨水极多，夏季骤然高温，导致摩门蟋蟀数量激增，终于演变为“记忆中最严重的摩门蟋蟀灾害”。这些昆虫成千上万只形成群落，然后一波波地横扫西部的小麦、向日葵和苜蓿田。被车辆压死的摩门蟋蟀甚至会在高速公路上形成数公里长的暗红色地带。

当地农民使用吹叶机、扫雪机甚至铲车等设备阻止成群的摩门蟋蟀靠近农田，并呼吁联邦政府从空中向虫害蔓延的路径上喷洒杀虫剂以保护作物，但收效有限。在受灾不算太严重的爱达荷州，当地农业部门7月初说，他们接到农场主求助杀灭摩门蟋蟀的申请比去年同期增加约62%。

目前，这场虫灾给农作物造成的损失总额尚待评估。据今日美国网站报道，仅在犹他州，2001年和2003年的摩门蟋蟀虫灾就给农作物造成了高达2500万美元的损失。

与此同时，随着8月收获季节到来，玉米穗虫灾害也在西部农业区显现出来。据当地媒体报道，在科罗拉多州一个主要农业区，30%至40%的甜玉米作物都受到这种病虫害的破坏。

玉米穗虫是一种农业害虫，对谷物类农作物具有强大破坏力，尤其是玉米。同时，玉米穗虫也侵袭西红柿、豌豆、卷心菜、生菜、秋葵、辣椒、菠菜、南瓜和红薯等。目前，科罗拉多州农民正寻求政府支持应对这场突如其来的灾害，并警告更北地区的玉米种植者做好准备。

美国科罗拉多州立大学昆虫学家梅莉萨·施赖纳告诉《科罗拉多太阳报》，导致今年玉米穗虫大面积侵袭的因素之一是过去几周的高温。

更多专家和研究指出，异常高温和干旱是导致美国西部今年出现摩门蟋蟀和玉米穗虫灾害的主要原因，但更严重的问题在于，短期极端天气背后是长期气候变化，它会改变一些农业害虫的生活习性，使之更难防治，从而造成更大损失。

克罗地亚萨格勒布大学研究人员在2021年的一份报告中指出，昆虫的体温取决于环境温度，因此温度可能是影响昆虫行为、分布、发育和繁殖的最重要环境因素。气温上升可能导致昆虫地理分布范围扩大、越冬生存率增加等。

美国北卡罗来纳州立大学研究人员警告说，随着气候变暖，一些以前在冬季消失的昆虫物种可能会因土壤温度升高而存活下来。他们2022年在美国《国家科学院学报》上发表论文说，研究人员专门研究了玉米穗虫的越冬成功率，预测到2099年，玉米穗虫在美国适合越冬的区域范围会扩大不少，最终这种害虫将有能力在美国传统的玉米种植带过冬，这对全球粮食生产的影响将非常可怕。

“气候变化加剧了虫害问题。”论文作者警告说，“由于气候变化，农民预计在未来几年将面临新的、严重的虫害问题”。

(责编：贾文婷、杨牧)