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第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛举办 

2023年07月31日15:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷7月31日电 （记者孙广勇）7月30日，第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛在宣素那他皇家大学成功举办。中国驻泰国使馆大使韩志强、泰国高等教育与科研创新部代表萨朗·瓦查拉派、宣素那他皇家大学理事会主席乐德·格威猜出席闭幕式并致辞，泰国高校中文专家、中泰媒体和参赛选手等500多人参加活动并观摩比赛。

图为第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛现场。人民网记者 孙广勇摄

第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛现场。人民网记者 孙广勇摄

韩志强表示，中文是世界上使用人数最多的语言，是古老中华文明的主要载体，中文教育越来越为世界各国所重视。中泰教育合作多年来一直走在前列并保持强劲发展势头。“汉语桥”大学生中文比赛历经22年，已成为中泰两国人文交流的知名品牌。希望中泰两国青年以汉语为桥，携手共进，发展中泰友好事业。中方愿同泰国社会各界一道，为泰国民众特别是青少年学习中文提供更多支持和便利，推动两国人文交流、友好合作。

萨朗·瓦查拉派表示，“汉语桥”比赛项目与高教部促进泰国高等教育学生国际化发展的政策目标相一致，即通过与其他国家开展双边交流合作的机制以学习其在教学开展、技能提升、终生学习方面优良的实践经验。

在7月30日的决赛中，29名参赛选手在上午的即兴演讲和问答环节中，选手们围绕“天下一家”核心主题，就“‘一带一路’促中泰共同发展”“泰国美食飘香中国”“学习中文是了解中国的一把金钥匙”等主题进行了精彩的演讲，演讲立意新颖，内涵丰富。在才艺表演中，选手歌声悠扬，舞姿绰约，熟练地展示了他们的中华才艺。

经过激烈比拼，来自清莱皇太后大学的张益荣脱颖而出，获得泰国赛区大学生中文比赛的总冠军，将代表泰国到中国参加全球总决赛。拉卡邦先皇理工大学萧鸿麟获得一等奖，将赴华观摩全球总决赛。

本届比赛由中国驻泰国大使馆和泰国高等教育与科研创新部主办，泰国高等教育与科研创新部次长办和中外语言交流合作中心-曼谷中心承办，宣素那他皇家大学协办。第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区有来自32所泰国高校116名大学生报名参赛。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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