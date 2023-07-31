新华社罗安达7月31日电 综述：中国安哥拉经贸合作互惠互利

新华社记者吕诚成

中国和安哥拉建交40年来，两国经济贸易领域合作不断拓宽并取得实质性成果，互惠互利的双赢合作方式正助推两国经贸往来迈上新台阶。

在日前举行的中安经贸合作论坛上，安哥拉经济协调国务部长若泽·马萨诺在致辞中表示，中国是安哥拉的好朋友、好伙伴，安方高度重视同中国开展经贸合作。马萨诺说，安哥拉正在采取一系列刺激经济增长的改革措施，旨在吸引更多私人投资，扩大本国生产，加快推进经济多元化进程，而中国企业的支持“不可或缺”。

中国驻安哥拉大使龚韬表示，中安建交40年来，两国经贸合作务实推进，成果丰硕，特别是在“一带一路”倡议推动下，双方已形成“你中有我，我中有你”的利益交融格局，树立了中非合作互利共赢典范。

中国海关统计数据显示，安哥拉是中国在非洲的第二大贸易伙伴。2022年，两国双边贸易额达273.4亿美元，同比增长16.3%。同时，根据安哥拉国家统计局发布的贸易数据，中国是安哥拉最大的出口目的地和进口来源国。

近年来，中国汽车、家电、日化产品在安哥拉市场大受欢迎，中企在安哥拉投资建厂大力支持安哥拉的工业化和经济多元化战略，而中国企业在当地生产制造和非洲自贸区也为中国品牌进入非洲市场提供了机遇。

捷途汽车安哥拉销售总监杰罗·桑托斯说，捷途进入安哥拉市场以来多次成为“安哥拉最畅销的SUV品牌”，目前品牌新车销量位居安哥拉市场前列。长安汽车安哥拉销售和市场总监莫伊塞斯·乔尼科表示，中国汽车品牌在安哥拉市场赢得广泛认可，为安哥拉汽车市场带来新活力。

安哥拉工业、贸易和建筑公司是中国家电品牌美的在安哥拉的经销商，该公司商务经理高登西奥 ·加梅罗表示，中国家电深受安哥拉消费者喜爱。在中国品牌支持下，公司在安哥拉设立的美的空调组装线已经投产，为安哥拉培养了宝贵的工业化人才。

安哥拉私人投资和出口促进局董事会主席莱洛·弗朗西斯科说，中国企业在许多工业领域拥有先进技术和丰富经验，而安哥拉作为非洲自贸区的一员，有着在非洲具有竞争力的人力成本和基础设施，可以助力中国企业在当地制造，并将产品销往非洲自贸区乃至全球。

安哥拉农业和林业部长安东尼奥·阿西斯说，安哥拉与中国在农业领域合作密切，许多中国企业在安哥拉从事农业生产。中国拥有技术、经验和设备，而安哥拉拥有大片肥沃的待开发土地，两国农业合作不仅可以满足双方粮食供应需求，还将为其他非洲国家乃至全球的粮食安全提供保障。

安哥拉工业发展与技术创新机构主任菲洛梅娜·奥利韦拉说，中国是在安哥拉投资的优秀伙伴，双方经贸往来深入各行各业。

“中国的合作模式专注于经贸领域，不涉及他国内政、不对他国进行资源剥削。正是在这种友谊基础上，我们看到中国在安哥拉的投资，更多地体现为‘双赢’精神。”奥利韦拉说。

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