人民网开罗7月31日 （记者黄培昭）因瓷结缘、以瓷为媒，跨越山水、踏浪交融。7月30日，由开罗中国文化中心、景德镇市人民政府主办，景德镇市文化广电新闻出版旅游局承办的中国故事之“埃及人眼中的中国：‘一带一路’之中埃陶瓷文化交融”讲座在开罗中国文化中心举行。中国驻埃及大使兼驻阿盟全权代表廖力强出席并作指导。景德镇市人民政府市长胡雪梅主持讲座并致辞。中国驻埃及使馆公使衔参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩致欢迎辞。

埃及文化发展基金会前主席、资深陶瓷艺术专家法塔希，开罗中国文化中心副主任邵彬，中国景德镇陶瓷大学副校长吕品昌，黎巴嫩文化部长艺术顾问、艺术家工会主席尼扎尔·达希尔，突尼斯艺术家莱伊拉·茜莉，埃及艺术家易卜拉欣·拉赫曼以及中国景德镇市政府代表团成员、埃及艺术家代表等约100人出席活动。

胡雪梅代表景德镇市人民政府，对出席此次讲座的嘉宾朋友表示诚挚欢迎，对长期以来关心支持景德镇发展的各界朋友表示衷心感谢。胡雪梅指出，景德镇自古以来就是一座开放包容的城市，景德镇陶瓷是中国文化，更是世界语言，800多年前的中阿文化交融，诞生了元青花这一传世佳作，让景德镇陶瓷享誉世界。古丝绸之路上，驼铃声声激荡着中阿2000多年以来的相知相交；从开辟丝绸之路到共建“一带一路”，中阿文明交流跨越千年、相互欣赏，书写了互学互鉴的历史佳话。站在新的历史起点，真诚希望中阿双方携手弘扬丝路精神，进一步深化人文交流和经贸合作，共同演绎陶瓷文化的无限精彩，谱写繁荣发展的和美乐章。

胡雪梅表示，国际化是景德镇这座城市最鲜明的特点。景德镇始终秉承国际化思维，全力推动文明交流互鉴，努力打造对外文化交流新平台。随后，胡雪梅用英文为大家详细介绍了景德镇的文化底蕴和独特魅力，并在活动即将结束时诚挚邀请嘉宾朋友和各界人士在今年金秋十月，莅临景德镇参加2023中国景德镇国际陶瓷文化博览会，实地感受千年瓷都的文化底蕴和发展脉动，携手共创中阿友谊的美好未来。

杨荣浩指出，瓷器是中华文明最重要的文化符号，景德镇又被称为世界瓷都，在世界陶瓷历史中的地位非常重要。对于埃及来说，在福斯塔特历史古迹中发现的中国古代的陶瓷残片，充分证明了中国和埃及长期友好的陶瓷交往历史。也充分证明了中国和埃及两国人民的传统友谊源远流长。

交流活动中，景德镇陶瓷大学副校长吕品昌、景德镇御窑博物院院长翁彦俊和埃及文化发展基金会前主席、资深陶瓷艺术专家法塔希先后围绕“一带一路”倡议，以瓷为媒友好对话，深度阐释了文化交融发展，有力助推了中埃民心相通。

景德镇因瓷而名、因瓷而兴，是首批中国历史文化名城、世界手工艺与民间艺术之都。在这里，窑火千年不绝，技艺万象更新，景德镇在复兴陶瓷历史文化的进程中再度书写世界瓷都的辉煌。活动中，播放的景德镇市城市宣传片，通过对景德镇前世今生的描述，让大家深入了解这座城、爱上这座城；由景德镇瓷乐队带来的《青花瓷》《茉莉花》《尼罗河畔的歌声》《我在景德镇等你》精彩瓷乐表演，让大家感受到了景德镇瓷器“声如磬”的特点，见证了陶瓷器物与音乐艺术的完美结合。

据悉，“埃及人眼中的中国：‘一带一路’之中埃陶瓷文化交融”讲座是中国景德镇市政府代表团赴阿拉伯国家开展文化经贸交流的重要活动。

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