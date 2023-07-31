新华社北京7月31日电（国际观察）欧洲“变穷”背后的美国推手

新华社记者邓茜

在外界眼中，欧洲人生活相对富裕、闲适，老牌资本主义国家的财富积累和高福利社会条件让欧洲人更有闲暇享受生活。如今，这一切似乎正在发生改变。有外媒说：“欧洲人越来越穷了。”

美国《华尔街日报》日前刊文称，法国人减少了红酒消费；西班牙人开始对食用油精打细算；德国肉类和牛奶的消费量已降至30年来的最低水平；在意大利，意面价格大幅上升……以人均国内生产总值（GDP）计算，欧盟国家平均水平落后于除爱达荷、密西西比以外的美国任何一个州。

欧洲何以“变穷”，问题值得深思。

经济连遇困境

《华尔街日报》报道，2008年国际金融危机以来，欧元区经济总量仅增加6%，而同期美国经济累计增长82%。15年间，欧元区经济体量从几乎与美国相当，发展到当前被美国超过近一倍。

这一现象背后，是近年来欧洲经济接连遭遇困境的现实。

受新冠疫情冲击，欧元区GDP2020年第二季度环比下滑11.8%，为1995年以来最严重的萎缩。当年，欧元区和欧盟经济总量同比分别下滑6.8%和6.4%。2021年，欧元区和欧盟经济虽有所复苏，但未能恢复到疫情前水平。

2022年2月，乌克兰危机升级，欧洲经济再次受到显著冲击。去年下半年，多个欧盟成员国能源价格和通胀率飙升。欧盟统计局数据显示，去年四季度欧元区GDP环比零增长，欧盟GDP环比萎缩0.1%。

今年以来，欧洲经济增长徘徊在停滞边缘。一季度，欧元区GDP环比增长0.1%，欧盟GDP环比增长0.3%，多国国内需求疲弱。多数经济学家预测，欧洲经济面临下行风险。

经济增长乏力影响欧洲社会的购买力。经济合作与发展组织数据显示，当前欧盟消费支出约占全球消费支出的18%，美国占28%；而15年前，欧盟和美国各占全球消费支出的四分之一左右。

欧洲何以“变穷”

欧洲经济陷入困境，部分原因是长期以来欧盟经济结构改革乏力、内生增长动力不足及疫情冲击。同时，来自美国的多重打击不容忽视。

美国为维护自身利益，不惜激进加息并推出《通胀削减法案》等保护主义措施。出于遏制俄罗斯、继续掌控欧洲、拓展能源出口市场等多重战略考量，美国挑动地缘冲突，推动俄欧能源“脱钩”，进一步加剧欧洲经济困境。

乌克兰危机导致欧洲能源供应紧张，并产生一系列连锁效应。俄罗斯在欧洲天然气和原油供应中发挥着重要作用，多年来为欧盟各国稳定提供价格相对低廉的能源，是后者经济增长的重要支撑。

乌克兰危机升级后，在美国战略裹挟下，欧盟跟随美国对俄罗斯推出多轮制裁措施，包括对俄煤炭、石油产品、天然气等实施禁运，严重扭曲供应链，影响欧盟自身经济增长。与此同时，欧洲通胀水平屡创新高，多国通胀率一度连续数月高达两位数。

在美国拱火下，俄欧能源逐渐“脱钩”，欧洲对美天然气需求飙升。大宗商品数据分析公司克普勒的数据显示，2022年欧盟从美国进口的液化天然气占总进口量的41%，比上年增长154%。欧盟统计局数据显示，2022年欧盟从美国进口额增长53.5%，一大原因是能源贸易增加和能源价格暴涨。

法国总统马克龙多次批评美国能源价格的“双重标准”，指出美国液化天然气对欧售价是美国市场的数倍。为降低运营成本，欧洲多家铝、锌冶炼厂被迫关闭，大量粗钢产能被迫闲置，制造业遭遇重大打击。

美国还推出《通胀削减法案》，以高额补贴等措施推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。这些因素严重破坏欧洲经济的“有生力量”，不少欧洲主要企业已将生产部门向美国迁移，令欧洲面临“去工业化”风险。

比利时企业联合会欧盟事务负责人奥利维尔·约里斯感叹道：“我们非常担心，也很震惊，这些补贴是保护主义，是美国人在背后捅了我们一刀。”

前行路在何方

在美国搅动地缘政治棋局、撬动能源杠杆、启动保护主义举措等手段“折腾”之下，欧洲制造业基础不断被削弱，主要国家出口受到影响。

欧元区经济对出口依赖程度较高，在内需不振的情况下，扩大对外经贸合作成为欧洲国家为经济注入动力的最佳选择。为此，欧盟和欧洲主要国家期待通过加深对华经贸合作提振经济。

当前，中欧已形成强大的经济共生关系。在世界经济低迷、贸易环境不利的情况下，中欧贸易实现逆势增长。2022年，中国与欧盟互为第二大贸易伙伴，双方贸易额达8473亿美元，同比增长2.4%，意味着平均每分钟贸易往来超160万美元、中欧贸易结构也更加优化，锂电池、新能源车、光伏组件等绿色产品贸易快速增长。

经济现实让欧洲领导人反思，并适时调整政策。去年下半年开始，欧洲领导人对中国开展了密集外交活动。

去年11月初，德国总理朔尔茨访华时表示，反对“脱钩”，将努力稳定、巩固和发展德中关系。12月初，欧洲理事会主席米歇尔访华，表示愿同中方继续推进欧中投资协定的进程，增强供应链稳定互信，深化欧中各领域互利合作。

今年以来，西班牙首相桑切斯、法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩相继来华加强沟通与合作。冯德莱恩表示，欧中互为重要贸易伙伴，彼此经济高度关联，同中国“脱钩”不符合欧方利益，不是欧盟的战略选择。欧盟独立自主地决定对华政策，愿同中方重启欧中经贸高层对话，推进欧中经贸关系稳定平衡发展，实现互利共赢。

欧洲企业纷纷表示，对华“脱钩”既不可能，也不可行，同时持续加码中国市场。大众、宝马、西门子、空客等公司不断加大在华投资，期待进一步分享中国经济红利。

专家指出，因跟随美国而令自身付出沉重代价的现实，已让很多欧洲人意识到坚持战略自主和多边外交的重要性。只有跳出以价值观划线的保守主义思维，坚持促进共同利益，维护多边主义的正确方向，欧洲才有可能在不利形势下为经济发展找到出路。

(责编：于洋、崔越)