新华社东京7月31日电（记者钱铮）日本科研团队近期发现，黏膜黑色素瘤患者中，平足蛋白表达水平高的患者通常预后较差。这是因为这种膜蛋白能诱发肿瘤细胞像变形虫一样游走，促进肿瘤细胞转移，并且这一转移机制在人和狗的黏膜黑色素瘤中很可能是共通的。相关研究有望帮助研究人员找到治疗黏膜黑色素瘤的标靶，从而开发新疗法。

据日本东京大学和东北大学近日联合发布的新闻公报，人黏膜黑色素瘤转移率很高，同时这种癌症预后较差。而人黑色素瘤中约90%是皮肤恶性黑色素瘤，黏膜型的发生率只占约1%至2%，属于罕见癌症，一直以来因为缺少有用的动物模型，相关研究进展缓慢。

另一方面，狗也会患黑色素瘤，特别是狗口腔黏膜发生的黑色素瘤和人黏膜黑色素瘤在组织学、分子生物学方面的特征以及临床特点都很相似。

本项研究中，研究人员发现患黏膜黑色素瘤的人和狗，其体内平足蛋白表达水平高的话，预后也较差。同时，在远离肿瘤组织中心部位的肿瘤组织和正常组织的交界处，平足蛋白表达水平更高。预后是对创伤或疾病可能造成后果的预测，是诊断的一部分。

对狗黑色素瘤细胞的功能分析显示，平足蛋白能顺次激活下游的一种激酶和肌球蛋白轻链2，从而诱发肿瘤细胞像变形虫一样在肿瘤组织和正常组织的交界处游走，促进肿瘤细胞的增殖、浸润和转移。

研究还发现在人和狗的黏膜黑色素瘤中，平足蛋白促进肿瘤细胞转移的机制很可能是共通的。这些研究使平足蛋白有望成为治疗黏膜黑色素瘤的标靶，同时对于用狗作为模型来研究人黑色素瘤具有重要意义。相关论文已在《分子癌症研究》期刊上发表。

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