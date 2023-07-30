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老挝举办“为你讲述中老铁路故事”主题短视频大赛

2023年07月30日14:34 | 来源：人民网-国际频道
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“我爱中国 为你讲述中老铁路故事”主题短视频大赛启动。人民网记者 孙广勇摄
“我爱中国 为你讲述中老铁路故事”主题短视频大赛启动。人民网记者 孙广勇摄

人民网万象7月30日电（记者孙广勇）7月28日，由老挝苏发努冯大学孔子学院主办的“我爱中国 为你讲述中老铁路故事”主题短视频大赛在老挝琅勃拉邦圆满收官。此次活动是为了进一步推动把中老铁路打造成黄金线路，造福两国民众。

在本次比赛作品中，老挝中文爱好者以短视频、Vlog等形式，分享中国与老挝民相亲、心相通，在中老铁路建设、运行中的感人故事和温暖瞬间。不同的拍摄手法与风格，都在彰显参赛者独到的视野和对中老命运共同体建设的理解。每一份作品都展示了真挚的中老友好情谊，以及“一带一路”倡议给老挝人民带来的福祉。

此次评审活动在老挝苏发努冯大学举行。老挝中国文化中心李医平主任、中国铁路昆明局集团公司琅勃拉邦维保管理中心杜永辉主任、老中铁路公司琅勃拉邦中心车站顾佳工程师、苏发努冯大学孔子学院中方院长宋旻英、老方院长苏提达、昆明市对外经济技术合作协会魏思亮秘书长等担任此次活动的评委。

参赛作品中，有许多温暖感人的故事，记录着中老铁路从建设到开通运行的一幕幕感人瞬间。有的作品讲述了中老两国人民之间深厚的友谊，有的作品展现了铁路带来的发展与变迁。每一份作品都展现了作者对中老铁路的热爱之情，令人动容。

据悉，中老铁路通车运行以来，由昆明理工大学成立负责的苏发努冯大学孔子学院聚焦中老铁路的发展建设，先后举办了“中老交通运输发展论坛”“中华才艺进站点”等学术、文艺活动，积极在中老铁路琅勃拉邦维保管理中心设置中文教学点，开展“中文+铁路（规程、术语）”教育培训，与昆明理工大学科研技术团队合作搭建“云南省南亚东南亚语言机器翻译及应用国际联合实验室、云南省绿色食品加工国际实验室”科研平台。通过开展各类文化、教育、科研活动，促进中老两国人民“民心相通”，吸引当地社会力量来支持孔子学院办学、凝聚各方资源来支持国际中文教育推广与中国文化传播，发挥出孔子学院服务当地社会的最大效能。

(责编：贾文婷、杨牧)

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