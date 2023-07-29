人民网东京7月29日电 （记者朱玥颖）7月27日晚，中国驻日本大使馆举行招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军96周年。日本外务省、防卫省及自卫队等有关部门官员，众议院议员等政要，各界友好人士、驻日武官团、华侨华人、中资机构等300余人出席招待会。

中国驻日本大使吴江浩和国防武官皇甫群星少将先后在招待会上致辞。

吴江浩表示，96年来，中国人民解放军在中国共产党的领导下，浴血奋战，勇往直前，为取得民族独立解放、捍卫国家主权、安全和发展利益、维护地区和世界和平建立了卓越功勋。进入新时代，中国全面深化国防和军队改革，人民军队体制一新、结构一新、格局一新、面貌一新，实现了整体性革命性重塑。十年前，习近平主席立足时代之变和历史之变，创造性提出构建人类命运共同体重大理念。十年来，中国积极推动构建新型国际关系，推进“一带一路”建设，先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，构建人类命运共同体从愿景转变为现实，取得全方位、开创性重大实践成果。

吴江浩强调，当前，中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是走和平发展道路的现代化，中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，愿同各国分享中国式现代化带来的发展机遇。吴江浩指出，今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，中日双方应重温条约精神，遵守条约规定，履行条约义务，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，为构建契合新时代要求的中日关系注入稳定性和正能量。

皇甫群星在致辞中回顾了人民军队96年来的发展历程，指出人民军队紧跟党和人民事业发展步伐，在战斗中成长，在继承中创新，在建设中发展。特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，人民军队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持走中国特色强军之路，全面贯彻军委主席负责制，守正创新、锐意改革，锚定如期实现建军一百年奋斗目标、朝着建设世界一流军队的目标阔步前进。

皇甫群星强调，中国一贯奉行防御性国防政策，中国军队始终是维护世界和平的坚定力量，以实际行动践行全球安全倡议，持续为国际社会提供维和、护航、人道主义救援、抗疫合作等公共安全产品，不断为维护世界和平稳定注入正能量。新中国成立70多年来，从未主动挑起一起冲突，从未侵略别国一寸土地，从未发动过一场代理人战争，从未参加过任何军事集团，是全世界和平纪录最好的大国。同时，我们不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，也不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。我们希望日方恪守中日政治文件中关于台湾问题的郑重承诺，防止中日关系政治基础受到根本性动摇。

皇甫群星表示，互利合作符合中日两国根本利益，长期友好是唯一正确选择。今年中日防务交流逐步恢复，中国国务委员兼国防部长李尚福上将和日本防卫大臣浜田靖一在新加坡举行会晤，中日防务部门海空联络机制直通电话正式启用，中日青年军官交流活动重启。中日防务领域的面对面交流，有益于促进人心相通，有益于构建契合新时代要求的中日关系。

招待会气氛热烈友好，来宾们对中国人民解放军建军96周年表示祝贺，积极评价中国军队现代化建设取得的非凡成就以及在国际安全事务中发挥的积极作用。招待会现场设置了反映中国军队建设成就的图片展，播放了《我在》等介绍中国军队积极维护世界和平稳定的宣传片，现场摆放的《习近平谈治国理政》等图书资料引来积极关注。

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