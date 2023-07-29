新华社北京7月28日电 题：全方位展示中国同东北亚国家经贸合作机遇和成果——第十四届中国—东北亚博览会看点前瞻

新华社记者谢希瑶

以“共建东北亚，合作向未来”为主题的第十四届中国—东北亚博览会，将于8月23日至27日在吉林省长春市举办。商务部7月28日举行专题新闻发布会介绍有关情况。

“博览会将围绕现代装备与新能源合作、数字生活、东北亚商品等，设置特色展馆，全方位展示中国同东北亚国家经贸合作的开放机遇和最新成果。”商务部副部长李飞说。

中国与东北亚国家经贸合作不断深化发展

李飞说，近年来，在双方领导人共同引领下，中国与东北亚国家经贸合作不断深化发展。2022年，中国与东北亚五国贸易额共计9232亿美元，同比增长3.8%，互为重要经贸伙伴地位进一步巩固，机电产品、高新技术产品等商品占比不断提高，贸易结构不断优化。

截至今年6月，中国与东北亚五国累计双向投资金额超过2570亿美元，基础设施、农业、制造业等传统产业投资合作水平进一步提升，并逐步拓展至数字经济、绿色发展等新兴领域，为地区发展注入新动能。

此外，中蒙俄经济走廊建设扎实推进，区域全面经济伙伴关系协定全面实施，大图们倡议合作保持良好势头，中日韩泛黄海经济技术交流合作取得务实成效。

“东北亚博览会在促进中国与东北亚国家经贸合作方面发挥了十分积极的作用。”李飞说，博览会举办以来，已签署合作项目累计近3000个，商品成交累计达91亿美元，一大批基础设施、新能源、新材料、绿色食品、汽车零部件和现代服务业项目成功落地，推动六国企业在贸易投资、绿色发展、数字经济等方面取得了实实在在的丰硕成果。

本届博览会主要有四个突出特点

吉林省副省长李国强说，本届东北亚博览会是今年以来我国举办的首场面向东北亚地区的国家级展会，对深化我国和东北亚国家开放合作具有重要意义。同往届相比，主要有四个突出特点：

一是朋友圈持续扩大。目前，东北亚及域外国家和地方领导人正在陆续确定参会，国内外企业908户已确认参展。

二是会议论坛活动丰富务实。将举办第十二届东北亚合作高层论坛、2023（吉林）中日经济合作会议、俄罗斯商务日、德奥企业吉林行活动等。

三是展览展示专业创新。首次设置现代装备与新能源合作、数字经济、现代服务业、现代农业馆。

四是更加注重合作成果落地。邀请国内外专业采购机构、大型进出口企业、跨境电商等平台参加。

打造重点面向东北亚的对外开放新前沿

国家发展改革委地区经济司副司长李平说，东北地区对外开放水平持续提升。辽宁自贸试验区、黑龙江自贸试验区制度不断创新，长春、大连、哈尔滨国家级新区开发开放深入推进，中韩（长春）国际合作示范区、中德（沈阳）高端装备制造产业园加快建设，长春奥迪一汽新能源汽车、沈阳华晨宝马等一批重大外资项目顺利实施。

此外，粮食综合生产能力持续提升。近年来，东北三省粮食产量占全国1/5以上，粮食商品量约占全国1/4，粮食调出量约占全国1/3。制造业创新发展加快推动。石化产业链不断延伸，钢铁产业集中度加快提高，汽车产业集群持续壮大，重大技术装备成果显著。能源支撑保障作用不断强化。2022年，东北三省原油产量4375万吨，占全国21.4%；大庆油田累计生产原油突破25亿吨，占全国同期陆上原油总产量的36%。

据介绍，东北三省出台省级优化营商环境条例，设立营商环境监督机构。下一步，将积极支持东北地区充分发挥对外开放合作优势，深度融入共建“一带一路”，积极参与中蒙俄经济走廊建设，不断改善跨境基础设施，依托国家级新区、自由贸易试验区、中外合作产业园等功能平台，进一步提升东北地区对外开放合作水平，打造重点面向东北亚的对外开放新前沿。

(责编：艾雯、燕勐)