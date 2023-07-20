支队成员向田敏总领事赠送书籍留念。人民网记者 时元皓 摄

人民网里约热内卢7月19日电 （记者宋亦然、时元皓）当地时间7月19日下午，清华大学政治辅导员赴巴西调研实践支队到访中国驻里约热内卢总领事馆，驻里约热内卢总领事田敏、副总领事王尉育等会见支队一行并与支队成员座谈交流。

田敏首先代表总领馆对调研实践支队的到来表示欢迎，并简要介绍了领馆的基本情况和主要职能。田敏表示，前不久，卢拉总统成功访华，在元首外交引领下，中国和巴西正携手开辟新时代中巴关系新未来，为地区乃至世界的和平稳定和繁荣发展作出积极贡献。在此背景下，两国在经贸、能源、科研、教育等领域的务实合作不断深入。希望调研实践支队通过此次海外实践进一步加深对巴西的理解和认识，积极运用所学知识探寻中巴合作的新机遇，做中巴友好交往的桥梁纽带。最后，田敏寄语在座学子“志存高远，脚踏实地”，将个人奋斗的目标和国家的发展结合起来，切实担负起新时代新征程赋予的使命任务。

支队成员、清华大学党委学生部思教办主任陈世鎏介绍了支队行程及背景。他表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，也是中巴建立战略伙伴关系30周年，实践支队希望借此契机深入巴西、了解巴西。支队先后访问了圣保罗州立大学、里约联邦大学等，就中巴两国减贫经验、科技发展等话题开展深入交流和讨论；也先后到访了三峡集团、国家电网、中车长客等在巴中资企业，了解它们“走出去”时面临的机遇和挑战。

驻里约总领馆三位青年外交官参与分享活动。总领馆领侨处处长郭填甜从领事证件、领事保护、海外侨务等方面介绍了总领馆领事侨务工作的基本情况；总领馆双边处副领事刘越系统梳理了中巴建交以来，尤其是近年来两国在政治、经济、文化等方面合作取得的丰硕成果；总领馆领侨处副领事曾粲简要介绍了巴西的外交政策及中巴两国在国际多边场合的合作情况。

参加座谈的支队成员表示，通过此次海外社会实践，支队成员对巴西的社会、经济、文化等都有了更深入的认识，也深入体会到了新时代中国特色大国外交的波澜壮阔，深刻认识到了“一带一路”倡议所取得的丰厚成果，对“开辟新时代中巴关系新未来”的论述也有了更深刻的理解。日后，调研实践支队一定会把所见所闻所学所悟转化为行动，力求激发更多青年同辈国际担当。

本次座谈会由王尉育副总领事主持，总领事馆办公室主任杨慧泉、清华大学拉美中心高级顾问郎晓红等参加座谈。会后，实践支队向总领馆赠送了书籍。

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