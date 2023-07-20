人民网马尼拉7月20日电 （记者樊帆）6月27日至7月7日，菲律宾总统府新闻部副部长杰拉德·巴雷尔率菲外交部、新闻署代表和《马尼拉时报》《马尼拉公报》《菲律宾每日问询者报》《商业镜报》、SMNI电视台记者及网络大V等16人访华，到访北京、陕西、湖南和上海等地，了解中国悠久历史和文化底蕴，感知当代中国经济社会发展脉动，探讨中菲各领域务实合作途径。

在京期间，代表团参观故宫博物院、慕田峪长城，参访昌平区未来科学城，乘坐百度Apollo无人汽车，领略北京作为历史文化名城和科技创新中心的独特魅力。

在陕期间，代表团到访梁家河村，参观陕西融媒体集团、陕西鼓风机集团，夜游古风古韵的大唐不夜城，实地感受秦始皇兵马俑的宏大气势。SMNI电视台记者迈克尔深有感触地说：“西安真是一个神奇的地方！古色古香的城墙沐浴在绚烂夺目的现代灯光秀下，这种淳朴厚重却活力四射的独特气质着实令人着迷。”

在湘参访期间，代表团先后走进长沙、湘西州和张家界，在远大科技集团、湖南钢铁集团观摩先进制造业，到张家界森林公园考察文旅产业，在湘西土家族苗族自治州花垣县十八洞村见证中国扶贫攻坚成就和农民幸福生活。

在沪期间，代表团先后走进中共一大纪念馆、上海报业集团、甘泉路街道甘泉片区综合为老服务中心、华为上海研究所和蔚来中心、上好佳（中国）有限公司，与中国媒体同行互学互鉴，了解中国社会基层治理经验做法，体验中国科技创新最新成果，见证中菲务实合作的累累硕果。

中菲两国人文交流合作是两国元首确立的四大优先领域合作之一。有菲媒记者在参访后表示：“没有什么比人与人之间的交流更能融化两国间的坚冰。”此次菲律宾媒体记者团成功访华，是落实两国元首重要共识的具体举措。菲媒记者纷纷表示，将积极报道此访所看所感，向菲民众介绍一个真实、立体、全面的中国，推动两国媒体务实合作，促进两国民众相知相亲，为中菲关系发展注入源源不断的动力。

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