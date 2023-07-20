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泰国举行美食活动 提升文化软实力

2023年07月20日13:51 | 来源：人民网-国际频道
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7月19日，泰国曼谷蓝象餐厅员工向参加活动的多国代表介绍如何挑选新鲜蔬菜。 人民网记者 张矜若摄
7月19日，泰国曼谷蓝象餐厅员工向参加活动的多国代表介绍如何挑选新鲜蔬菜。 人民网记者 张矜若摄

人民网曼谷7月20日电 （张矜若、实习生冷江涛）7月19日，泰国政府公共关系部在曼谷蓝象餐厅举办了主题为“美食体验：泰式美食智慧提升软实力”的美食体验活动，旨在提升泰国美食的国际知名度与国家软实力。

泰国商务部下属国际贸易促进司副司长彭威·瑟拉恩介绍了泰国食品的出口情况和未来的计划。据彭威介绍，今年1至5月，泰国食品出口总额为173.7514亿美元，有望达到395.6774亿美元的目标。其中，中国为泰国食品的最大出口国。彭威表示，泰国有着高质量的天然有机农产品，目前正在努力扩大国际有机食品市场。

本次活动是“泰国厨房迈向世界”计划的一部分。“泰国厨房迈向世界”是泰国商务部在2006年推出的美食推广计划，希望集中泰国农业、金融业、餐饮服务业等多个领域的力量将泰餐推向全球，为本国农产品种植、加工及出口创造新机遇。

来自多国驻泰国使馆、媒体单位等30多名代表参加了此次活动。活动期间，参会人员参观了位于朱拉隆功大学附近的Samyan市场，学习如何挑选泰国美食制作所需的新鲜食材；参加了以“促进泰国食品出口及如何支持海外企业家”和“从食材的多样性到泰国烹饪艺术的国际标准”为主题的新闻发布会，以及学习制作了两道传统泰式菜肴：泰式椰子咖喱面和泰式椰奶西米布丁。

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(责编：曹欣悦、杨牧)

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