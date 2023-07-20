泰国举行美食活动 提升文化软实力
2023年07月20日13:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷7月20日电 （张矜若、实习生冷江涛）7月19日，泰国政府公共关系部在曼谷蓝象餐厅举办了主题为“美食体验：泰式美食智慧提升软实力”的美食体验活动，旨在提升泰国美食的国际知名度与国家软实力。
泰国商务部下属国际贸易促进司副司长彭威·瑟拉恩介绍了泰国食品的出口情况和未来的计划。据彭威介绍，今年1至5月，泰国食品出口总额为173.7514亿美元，有望达到395.6774亿美元的目标。其中，中国为泰国食品的最大出口国。彭威表示，泰国有着高质量的天然有机农产品，目前正在努力扩大国际有机食品市场。
本次活动是“泰国厨房迈向世界”计划的一部分。“泰国厨房迈向世界”是泰国商务部在2006年推出的美食推广计划，希望集中泰国农业、金融业、餐饮服务业等多个领域的力量将泰餐推向全球，为本国农产品种植、加工及出口创造新机遇。
来自多国驻泰国使馆、媒体单位等30多名代表参加了此次活动。活动期间，参会人员参观了位于朱拉隆功大学附近的Samyan市场，学习如何挑选泰国美食制作所需的新鲜食材；参加了以“促进泰国食品出口及如何支持海外企业家”和“从食材的多样性到泰国烹饪艺术的国际标准”为主题的新闻发布会，以及学习制作了两道传统泰式菜肴：泰式椰子咖喱面和泰式椰奶西米布丁。
(责编：曹欣悦、杨牧)
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