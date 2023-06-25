汉语桥比赛现场。人民网记者 邢雪摄

人民网伦敦6月23日电 （记者邢雪、许立群）23日，英国伦敦大学学院教育学院的活动大厅里欢声笑语，中国功夫洪家拳、太极扇纷纷登场，话剧《雷雨》片段、功夫茶、古筝、新疆舞表演更是赢得掌声阵阵。第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛2023全英大区赛在这里举行。

中国驻英国使馆公使赵飞在活动中表示，中英都是历史悠久的国家，都非常重视对传统文化的继承和创新，都对人类文明作出了突出贡献。“汉语桥”的宗旨是架起一座文化之桥、友谊之桥、时代之桥和世界之桥。希望同学们通过学习中文，培养多元包容的精神和跨文化交流的能力。

北爱尔兰社会民主党首席党鞭、北爱议会跨党派中国事务小组前主席德洛丽丝·凯尔出席活动并表示，北爱尔兰与中国有着悠久而珍贵的关系，北爱尔兰奥斯特大学孔子学院在向当地年轻人介绍中国文化、语言和历史方面开展了大量的工作，也取得了成功，她本人对发展中英关系充满热情。

本次全英大区赛由中外语言交流合作中心英国代表处承办，中国驻英国大使馆教育处支持。比赛主题为“天下一家（One World, One Family）”，邀请全英各大学中文系及相关学系、各大学语言中心和各孔子学院的选手积极参赛。共有来自逾15所大学的近百名选手参加了预赛，最终入围6月23日伦敦决赛的18名选手（其中10名选手为专业组选手，8名选手为非专业组选手）分别角逐专业组和非专业组决赛的三甲并共同争夺包括最佳才艺、最佳创意、最佳口才和最佳知识的四个单项奖。

比赛中，各位选手讲述了对中国的了解、对中国文化的热爱和他们独特的中文梦。选手们意气风发、各显才华，全场掌声连连，紧张而欢快的比赛，使在场的每一个人都感受到了中文和中华文化的魅力。最终来自曼彻斯特大学的黎珂和赫瑞瓦特大学的孙秋分获专业组和业务组冠军，他们和诺丁汉大学的珍妮、伦敦大学亚非学院的梅一苓共同代表全英大区赛参加全球复赛和决赛。伦敦大学亚非学院的龙柔美和曼彻斯特大学的宁福连将代表全英大区赛参加全球复赛和决赛观摩营活动。来自考文垂大学孔子学院的安启月获得本次比赛最佳人气奖，被授予“中国文旅推广大使”的称号，将协助中国驻伦敦旅游办事处在未来的一年推广中国文化和旅游工作。

凭借流利汉语获得专业组一等奖的黎珂对记者表示，两个月后他将前往南京学习一年，“我想去看紫峰大厦，想看看南京的古建筑，也想看看从南京穿过的长江。学习中文可以让我跟来自不同文化背景的人交流，更深入地了解另一种不同于的文化，学习尊重不同的想法，但更多的是学到谦虚，因为这个世界是广阔的，有许多不同类型的才华横溢的人和想法。我会继续深入学习中文，以后从事与中文相关的工作。”

作为本届汉语桥活动裁判的杜伦大学现代语言与文化学院助教授司马麟认为，本次比赛展现出了选手们的风采，一些学习时间很短的选手有惊人的表现，这是超出预期的，同时本次比赛中也看到一些业余组的选手展现出了专业组的水准，并且目前在英国的中文教学实践中也看到，在各个专业中会说中文的学生越来越多，这个趋势值得关注。

据主办方介绍本次比赛有近200名观众现场出席，数百名观众在线观摩，同时在社交媒体上进行直播。本次比赛是英国中文学习者展示学习成果、展现自我风采的舞台，是感受中文魅力、弘扬中华文化、搭建友谊桥梁的平台，也是促进交流互动、寻找就业发展的渠道。线上线下遥相呼应，搭建汉语交流之桥，构筑合作共存之路。

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