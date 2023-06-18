人民网索尔福德6月17日电 （邢雪、周卓斌、郭锦标）“一！二！一！二！”在参赛选手的呐喊中，40支由中外籍船员组成的船队劈波斩浪、奋勇争先。为庆祝即将到来的中国传统节日端午节，17日，2023全英中华端午龙舟会在英国索尔福德正式拉开帷幕。

2023全英中华端午龙舟会在英国索尔福德举行。人民网记者 邢雪摄

本次活动时间为17日及18日两天，分为业余船队赛和专业俱乐部船队赛两部分，共有40支业余船队和十多支专业船队参赛。

据主办方介绍，今年新华联谊会首次与索尔福德市政府以及英国龙舟竞赛协会携手，三方共同举办2023全英中华端午龙舟会。与往年相比，活动时间从一天延伸成为两天，首次有专业船队参赛，参加划龙舟的外国面孔比例也大幅增加。记者在现场看到，参赛的队员们士气高涨，伴随着鼓点有节奏地奋力划桨，岸边加油助威的呐喊声此起彼伏。

2023全英中华端午龙舟会比赛现场，几支队伍你追我赶。人民网记者 邢雪摄

中国驻曼彻斯特总领馆副总领事杨治宇宣读了中国驻英国大使郑泽光对本次活动发来的贺信，贺信中说，端午节是中华民族的传统佳节，历经千载岁月传承至今。赛龙舟是端午节的象征，生动体现了中华民族坚韧不拔、团结奋斗、顽强拼搏的精神内涵和文化特质。举办龙舟会庆祝端午节，既体现了对美好生活孜孜不倦的向往与追求，也是向中英友好事业的开拓者们致敬。希望两国各界有识之士携起手来，共同弘扬龙舟文化精神，打造更多交流合作新亮点，增进民心相通和民间友好，推动中英关系行稳致远。

索尔福德市直选市长、大曼彻斯特副市长保罗·丹尼特表示，端午龙舟会是一场包含文化传播、团队合作和团结精神的庆典。“当我们为了一个目标而共同努力时，我们就有了共同的身份认同，形成合力，这激动人心的龙舟竞渡场面，也充分展示了文化多样性和包容性。”

曼彻斯特新华联谊会会长杨汉新在活动上表示，端午节在中国文化传统中具有重要意义，本届龙舟会的口号是“我们一起努力，我们分享未来”，希望可以共同努力克服所有的困难和挑战，为促进和谐与和平的世界做出更多贡献。

曼彻斯特新华联谊会会长杨汉新在活动上发言。人民网记者 邢雪摄

与此同时，活动现场还举办了丰富多样、精彩纷呈的文化活动，中国传统武术表演、民俗技艺展示、民族歌舞表演、中文脱口秀、中华食品推介等等丰富多彩，吸引了众多热爱中华文化的观众前来观看。英国观众彼得一家表示这场活动非常激动人心，“英国人有丰富多样的水上运动，虽然我们有不同的文化传统，但我们有共同的热爱，很高兴能在英国看到如此精彩又有特色的比赛。”

活动现场的中国书法展示。人民网记者 邢雪摄

中华武术表演吸引了众多英国观众。人民网记者 邢雪摄

英国当地政商界人士、华侨华人、中资企业及留学生代表也参与了本次活动。被誉为“端午源头、龙舟故里”的湖南汨罗专程发来视频，表达对本次活动的支持。

全英中华端午龙舟会自2012年开始在英国索尔福德举办，如今已经成为深受英国民众喜闻乐见和积极参与的节日盛会，丰富了当地民众的文体生活，成为促进中英文化交流、促进中英人民友好的平台。

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