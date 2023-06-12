拉美青年代表在北京体验风筝制作。

本报记者 王 迪摄

拉美青年代表在科大讯飞北京总部了解人工智能产品及应用。

本报记者 姜 波摄

拉美青年代表展示自己学习创作的叶画作品。

本报记者 姜 波摄

拉美青年代表走进中国三峡集团，参加国际青年友谊茶会暨中国三峡集团开放日活动。

本报记者 王 迪摄

日前，由中华全国青年联合会主办、中央团校承办的2023年“未来之桥”中拉青年领导人培训交流营举行，来自拉美和加勒比地区9个国家的青年组织负责人、媒体工作者在北京、江西、上海等地参观考察，并围绕文明互鉴、数字经济、生态环保、新农村建设、青年发展等议题与中方代表开展交流对话。

“创造了人类发展史上的奇迹”

本报记者 姜 波

走进江西井冈山市茅坪镇的马源村，一幅幅美丽乡村图景在人们眼前徐徐展开。近年来，马源村通过推进红色旅游，发展绿色产业，探索出一条“红色+绿色”的乡村振兴之路。马源村的脱贫实践让洪都拉斯国会秘书处顾问杰·卡洛斯感触颇深：“贫富差距是各国面临的普遍问题，中国成功消除了极端贫困，创造了人类发展史上的奇迹。”

卡洛斯表示，中国乡村因地制宜，充分整合各类资源走上振兴之路，同时注重人与自然和谐共生，这样的经验值得各国学习。洪都拉斯还有不少乡村处于贫困状态，也在努力利用丰富的自然资源发展旅游业，洪都拉斯希望同中国在减贫领域加强交流合作。

这是卡洛斯第一次访问中国。“此前，我都是在媒体和网络上了解中国，内容相当有限。当我踏上这片土地，才真正感受到中国的发展。”卡洛斯说，中国共产党带领中国人民团结奋进，让中国迸发出强大的发展活力，“每个国家都有自己的历史和现状，中国从自身实际出发，走出了一条独具特色的发展道路。”

在卡洛斯看来，当今世界正在发生深刻的变化，中国作为世界上最大的发展中国家，是维护多边主义的重要力量。近年来，拉美国家和中国之间的关系不断深化，拉中论坛等合作机制和平台不断推动双边关系向前发展。尤其是双方紧密的经贸合作，为拉美国家经济社会发展注入源源不断的动力。

今年3月，洪都拉斯和中国正式建立外交关系。卡洛斯表示，洪中两国在很多领域合作空间广阔。洪都拉斯可以扩大咖啡豆等农产品的对华出口，中国在洪都拉斯基建、能源等领域的投资也将发挥重要作用。“如今，很多洪都拉斯青年人都对中国的发展有着浓厚兴趣，特别关注中国在高新技术领域取得的巨大进步。”卡洛斯在此行中亲身体验了科大讯飞人工智能技术、参观了C919飞机总装生产线、访问了张江人工智能岛AI体验中心。他认为，中国不仅重视创新驱动发展，而且将科技创新成果更多地运用于环境、健康等关乎人民福祉的领域，真正让科技进步造福于民。“期待洪中加强高新技术领域合作，让科技创新成果造福更多洪都拉斯民众。”

“如果用一个词来概括这次中国之行，那就是‘希望’。我将尽我所能，向更多人讲述在中国的所见所闻，让人们感知一个真实的中国。”卡洛斯说。

“照亮我们共同的未来”

本报记者 王 迪

“即便做足了功课，中国的发展仍然超乎我的想象。”委内瑞拉统社党青年团总书记格雷西亚·科梅娜尔思如此形容她的首次中国之旅。城市里高楼大厦林立、道路两旁繁花盛开、公园广场草木葱郁、公共空间设施齐全，“这一切不仅带给人舒适感和愉悦感，也体现了中国社会的进步。”

科梅娜尔思平常非常关注中国的发展。访问过程中，她不断更新着自己对中国的观察和思考：体验叶画、剪纸、风筝制作等中国传统非遗项目，中华文明跨越时空的传承之美让她沉浸其中；登上井冈山黄洋界、走进井冈山革命博物馆，中国革命的波澜壮阔让她心潮澎湃；走访黄浦江畔现代化的上海、体验人工智能岛的开拓创新，中国式现代化的前进步伐让她感佩不已……

“中国式现代化开创了一条属于中国自己的发展道路，为发展中国家独立自主迈向现代化提供了全新思路。”科梅娜尔思说，委内瑞拉民众最关心的中国话题，就是中国特色社会主义的独特优势，“从以人民为中心到绿色发展，从消除贫困到乡村振兴，中国的成功实践告诉我们，通往现代化的道路不止一条，各国完全可以走出符合自身实际的发展道路。”

在与江西省青联委员的对话会上，江西乡村振兴青年先锋李俊清的创业故事让科梅娜尔思深受触动。在井冈山市政府组织的电子商务培训班帮助下，退伍返乡青年李俊清从电商新手成长为电商达人，销售额从不足万元提升到数百万元人民币，从仅仅能养活自己到带动当地产业进步。从李俊清的身上，科梅娜尔思既看到了政策的扶持，也看到了奋斗的力量。“在中国脱贫攻坚的成功实践中，青年干部和志愿者发挥了先锋作用。非常感谢中国朋友的经验分享。”科梅娜尔思表示，她会把学习到的这些工作经验，运用到委内瑞拉统社党青年团的组织建设中。

在减贫等各项事业中为青年提供舞台、完善青年理论教育培训体系、在推进经济社会发展的同时保护环境……行程结束时，科梅娜尔思在笔记本上列出了一条条待办事项，“时代总是把历史责任赋予青年，那些梦想以及为梦想奋斗的故事能带给人无穷的快乐和希望。愿拉中青年交流像一盏灯，照亮我们共同的未来。”科梅娜尔思说。

“建立跨越山海的深情厚谊”

本报记者 王 迪

“中国提出的共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议等为阿中合作开辟了广阔前景，希望阿根廷可以借鉴中国在基础设施建设、消除贫困、环境保护、科技创新等方面的实践经验，更好地发挥连接大西洋和太平洋的走廊作用。”阿根廷卡塔马卡省区域一体化、物流与交通厅国际关系部秘书长加布里埃尔·莫利纳说。

莫利纳的日常工作与对外交往和国际贸易紧密相关。卡塔马卡省位于阿根廷东北部，拥有丰富的锂、金、铜等矿产资源。近年来，卡塔马卡省与紫金矿业、中国电建等中国企业在可再生能源、锂矿项目开发等方面的合作不断加深，极大促进了当地经济发展。“一些中国企业不仅为当地创造了大量就业岗位，还为本地青年提供了国际化的成长平台。”莫利纳说。

即使对中国的发展成就有所了解，但真正来到中国，眼前的一切仍让莫利纳感到震撼：融入生活的数字化应用、不断发展的人工智能技术、日新月异的乡村建设……一个具有悠久历史的中国，正在推进中国式现代化的进程中焕发出新的光彩。

2022年2月，中国同阿根廷签署了共建“一带一路”谅解备忘录。近日，中阿签署了关于共同推进“一带一路”建设的合作规划，这对于深化两国战略对接和各领域务实合作具有重要意义。置身于充满机遇的中阿合作浪潮中，莫利纳倍感振奋。交流营活动期间，莫利纳始终带着问题和思考，努力探寻学习与合作的机会。在中拉青年发展论坛上，他介绍了卡塔马卡省与中国的合作成果，表达了合作意愿；在中国三峡集团举行的国际青年友谊茶会上，他播放卡塔马卡省宣传片，与中企青年员工深入交流；在科大讯飞公司的参访对话中，他与中方人员探讨如何把握科技进步与促进就业的关系……

通过交流营活动，莫利纳结识了不少中国朋友。“中国朋友待人亲切友善、对待工作精益求精，我更佩服他们观察世界的广阔视野。代表团的拉美青年都被中国青年的热情友好、朝气蓬勃所感染。”莫利纳表示，青年交流是拉中各领域友好合作不断走深走实的缩影，“与不同国家、不同文化背景的青年开展交流，共同探讨人生的意义和世界的未来，让我们更加深刻地体会到构建人类命运共同体的现实意义。希望更多拉中青年能建立跨越山海的深情厚谊，为开创拉中合作的美好前景贡献更多青年力量。”

“留下了真实、美好的回忆”

本报记者 姜 波

初夏的北京大运河森林公园绿意盎然、生机勃勃。登上公园内的观景台，举目远眺，波光粼粼的运河一览无余。运河两岸绿树成荫，秀美的风光让人沉醉其中。“太美了！没想到北京还有这么大面积的森林公园。”巴西劳工党青年团全国书记娜迪亚·比阿特丽斯感叹道。

比阿特丽斯长期关注全球可持续发展。短短十几天的参访活动中，中国的绿色发展给她留下了深刻印象。“来中国前，我就了解到‘绿水青山就是金山银山’的生态理念，这次中国之行让我有机会详细了解了中国生态环保实践。”比阿特丽斯表示，中国一直是全球可持续发展的重要贡献者，与其他国家在应对气候变化领域展开积极合作，“中国在生态文明建设领域的发展经验对拉美国家具有极大的借鉴意义。”

这是比阿特丽斯第一次访问中国。在井冈山，她参观了井冈山革命博物馆，实地走访黄洋界等革命遗址，进一步了解了中国革命历史，深刻领会了跨越时空的井冈山精神；在上海，璀璨夺目的外滩夜景让她近距离感受了中国富有现代化特色的城市建设。

“中国共产党团结带领中国人民完成了民族独立和人民解放，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的目标迈进。中国取得的发展成就让人钦佩。”比阿特丽斯说，中国从自身实际出发，走出了一条以人民为中心的现代化道路。中国政府采取各种举措全面推进乡村振兴，致力于实现全体人民共同富裕。更重要的是，中国式现代化拓展了发展中国家走向现代化的途径，为许多国家带来了新的发展机遇。

比阿特丽斯表示，巴西总统卢拉不久前访问了中国，进一步夯实了两国的全面战略伙伴关系，期待未来巴中在金砖国家合作机制和共建“一带一路”倡议合作框架下，进一步深化两国合作，为地区乃至世界的和平稳定和繁荣发展贡献力量。她表示，巴西和中国分别是西东半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家，两国携手构建人类命运共同体，将推动互利共赢的拉中合作迈上新台阶。

“在中国的访问行程虽短，但给我们留下了真实、美好的回忆。我们在访问中体会到了中国特色社会主义的伟大之处——坚持以人民为中心的发展思想。”比阿特丽斯说，中国是发展中国家的典范，希望中国的发展继续为世界和平发展和人类文明进步注入源源不断的动力。

《 人民日报 》（ 2023年06月12日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)