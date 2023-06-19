人民网阿斯塔纳6月18日电 （记者李强）2023年6月12日至16日，甘肃省贸促会率经贸代表团出访哈萨克斯坦，代表团由来自72家机构企业的102名代表组成，涉及国际物流、装备制造、矿产开发、跨境电商、食品、农业等多个领域。

经贸代表团先后在阿斯塔纳市、阿拉木图市举办了中国（甘肃）-哈萨克斯坦经贸招商洽谈会和中哈企业经贸推介洽谈会两场大型经贸活动，拜访了中国贸促会驻哈萨克斯坦代表处、哈萨克斯坦企业家联合会、哈萨克斯坦投资国家公司、哈萨克斯坦铁路国有公司等重点机构和企业，与哈萨克斯坦库斯坦奈州、奇姆肯特市开展了友好省州、城市交流，与阿里-法拉比哈萨克国立大学孔子学院开展了文化交流，举办了甘肃省国际物流集团海外仓揭牌仪式，还考察了哈萨克斯坦物流园区、国际金融中心和农贸批发市场。

甘肃省贸促会会长马学礼表示，2023年甘肃省贸促会总体谋划安排了30多项境内外经贸活动，其中境外活动是重中之重，下半年将继续加大工作力度，全力办好相关经贸活动，为我省稳外贸、稳外资，请进来、走出去，推动全省高质量对外开放贡献出贸促力量。

中国驻阿拉木图总领馆总领事蒋薇表示，甘肃省是中国西部的历史文化名省，古丝绸之路的锁匙之地和新丝绸之路的黄金路段。近年来，甘肃大力发展对哈合作，双方经贸文化往来日益密切。作为中国重要的能源、原材料工业基地，甘肃省已形成以石油化工、有色冶金、机械电子等为主的工业体系，开展对哈务实合作互补优势明显，前景十分广阔。

代表团到访期间，现场签约贸易投资项目协议共17个，涉及合同金额5000万美元，加上已经达成贸易投资合作意向的2个大项目，涉及进出口贸易意向2.3亿美元，合计落实贸易订单金额近20亿元人民币，此访取得了较为丰硕的成果。

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