新华社圣彼得堡6月18日电 俄罗斯圣彼得堡是俄罗斯总统普京的家乡。17日，普京在这里同多位非洲领导人组成的非洲国家代表团会面，听取他们就俄乌局势提出的和平倡议。在此之前，这一代表团刚刚前往乌克兰劝和。

除了在家乡会见非洲领导人之外，普京16日在圣彼得堡国际经济论坛会议上发表讲话并回答主持人提问。他指出，俄乌危机当中俄实施的经济战略奏效，经济出现增长势头。他证实，俄罗斯已经向白俄罗斯部署首批核弹头，年底前将完成部署战术核武器的任务。

非洲组团劝和

这一代表团由五位非洲领导人组成，分别为南非总统拉马福萨、科摩罗总统阿扎利、塞内加尔总统萨勒、赞比亚总统希奇莱马和埃及总理马德布利，此外，刚果（布）和乌干达分别派出总统特使参与这项劝和行动。

代表团向普京提出有关俄乌冲突的十点立场，包括必须通过谈判和外交手段结束战争、双方都降级冲突、遵守《联合国宪章》、构建涵盖所有国家的安全保障、确保粮食和化肥出口通畅等。

会见中，拉马福萨说，俄乌冲突给非洲大陆和世界许多国家都带来负面影响，导致非洲国家能源、化肥和食品等价格上涨，结束战争符合各方共同利益。他强调，代表团提出的十点立场不与任何其他已提出的倡议相竞争。

普京说，俄罗斯尊重非洲国家的原则立场，包括维护全球和地区稳定与安全、和平解决冲突、构建更加公正的国际关系模式等。他指出，俄方从不拒绝谈判。

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莫斯科国立大学世界政治学院副教授皮斯库诺娃认为，一些非洲国家和俄罗斯、乌克兰都有着长期良好的关系。两国长期以来都是非洲国家的贸易伙伴，因此双方和解对非洲极为有利。

俄罗斯政治学家沙特罗夫认为，非洲在这场冲突中保持中立，不指责任何一方。在目前的情况下，这种立场是公平的。

16日，非洲国家代表团刚刚前往乌克兰首都基辅，开展劝和。

普京：俄罗斯经济战略奏效

16日，普京在圣彼得堡国际经济论坛全体会议上发表了时长约1小时19分钟的演讲，是10年多来最长的一次。借助这一机会，普京阐述了过去一年实施的经济战略和取得的成果，表示俄罗斯当时实施的一系列战略举措奏效，突破制裁枷锁，经济出现增长势头。

普京说，俄罗斯经济向好缘于政府有效结合了预算和货币政策、提高企业发展自由度、为贫困人口等弱势群体提供针对性支持、加速改善运输和物流等领域的基础设施、推行开放型经济等。

他说，去年第二季度是俄罗斯经济最困难的时期，尽管过去一年困难重重，但俄罗斯仍积极参与世界经济发展。俄罗斯不会关闭大门，愿为外国制造商在俄运营创造必要条件。

俄罗斯总统助理奥列什金今年4月表示，自2022年7月以来，俄经济呈现正增长态势，失业率也保持在较低水平。预计到2023年年底，俄罗斯国内生产总值将增长1%至2%。

这是6月14日在俄罗斯圣彼得堡国际经济论坛上拍摄的圣彼得堡地区展台。新华社发（莫京娜摄）

圣彼得堡国际经济论坛是俄罗斯最大的经济论坛。本届论坛14日至17日举行。按照论坛主办方的说法，在4天时间里，总计来自130多个国家或地区的超过1.7万人参加论坛活动。

俄罗斯智库“Digoria”专家扎巴林斯基说，俄罗斯是世界上受制裁最严重的国家之一，但俄罗斯的经济不仅没有崩塌，反而能够适应新形势，取得发展。

俄证实已向白俄罗斯部署首批核弹头

普京16日还在圣彼得堡国际经济论坛回答主持人的提问，谈及乌克兰军队反攻时表示，乌克兰未能在任何地段实现其目标。

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普京说，西方正竭尽所能，企图让俄罗斯在战场遭到战略失败，但外方向乌方提供的约30%重型装甲装备已被摧毁。“包括‘豹’式坦克在内的外援坦克在燃烧，F-16战机的命运也将如此。”

普京指出，俄罗斯能够摧毁乌克兰首都基辅郊外5座爱国者防空导弹系统，可以毫不费力地摧毁基辅市中心任何一栋建筑，但俄方没有这么做。

他说，乌克兰和西方国家都曾公开表示拒绝用和平方式解决俄乌冲突。俄罗斯没有拒绝与美方对话，而“美国中断与俄罗斯对话，直接把对话变成向乌克兰提供武器”。

普京表示，如果F-16战机被部署在乌克兰境外的空军基地，却被用于在乌军事行动中，那么俄罗斯将研究如何及在哪里打击这些针对俄方的武器，这或将导致北约进一步卷入冲突。

普京还说，如果俄领土完整、独立和主权等受到威胁，理论上可以使用核武器。在这种情况下，俄罗斯将动用可支配的所有力量和手段。不过，目前俄罗斯没有必要使用核武器。他证实，俄罗斯已经向白俄罗斯部署首批核弹头，年底前将完成部署战术核武器的任务。

同一天，乌克兰国防部副部长马利亚尔在社交媒体上说，乌军正在南部地区同时向多个方向展开积极进攻行动，每个方向的推进距离多达两公里。马利亚尔同时表示，乌军在东部战线正在进行防御和反攻行动。俄军正试图将乌军赶出阵地，向多个方向发起攻击。在巴赫穆特方向，战斗的总体强度有所下降。乌克兰军队正在不同的地区展开进攻行动，占领了部分高地和森林地带，目的是逐渐将敌人赶出巴赫穆特。（记者：安晓萌、刘恺、陈畅、李铭、李东旭、耿鹏宇、陈汀；视频：孟菁、淡然；编辑：王丰丰、刘健、梁尚刚、陈玉芬）

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