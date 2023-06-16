本报记者 谢佳宁

古巴首都哈瓦那一个市场内，商贩正在等待顾客前来购买调料。

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美国对古巴实施的单方面制裁已持续超过60年，给古巴带来巨大经济损失和严重人道主义灾难。从燃料、食品、日用品到药品，美国对古巴的制裁几乎覆盖所有民生领域，导致古巴长期面临物资严重短缺。美国滥施非法单边制裁，严重违反联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则，损害地区和平与稳定，凸显其霸权霸道霸凌本质。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运，并持续至今。新冠疫情以来，美国的制裁进一步严重阻碍古巴经济民生改善，导致当地食品和药品不足，民众生活陷入困难。日前，本报记者走进古巴，当地民众痛陈美国霸权霸道霸凌行径造成的严重危害。

“制裁影响了我们生活的方方面面”

尤斯梅尔·加西亚居住在古巴首都哈瓦那。几年前，他辞去了汽车维修工作，转行做出租车司机。“因为美国的制裁，我们的物资不足、货品不全，修理轮胎的材料需要进口。单是修理4个轮胎就需要600美元，绝大部分普通民众都承担不起。”加西亚说，美国的制裁还导致古巴药品极度短缺。他的母亲得了乳腺癌，日常的药品都需要四处托朋友们从各种渠道代购，“美国的制裁影响了我们生活的方方面面，疫情之后我们难上加难。”

据古巴官方统计，按当前美元价格计算，自1962年以来，美国的制裁已导致古巴累计损失超过1500亿美元。新冠疫情以来，美国仍不断加紧对古巴的制裁。古巴外长罗德里格斯表示，仅2021年8月至2022年2月间，美国的制裁对古巴造成的经济损失就达38亿美元。由于古巴许多物资依赖进口，制裁直接限制了古巴政府向民众提供食品、药品、消费品以及扩大工农业生产的能力。古巴政府指出，美国长达60多年的制裁是造成古巴经济困境的根本原因，制裁伤害了所有古巴企业和家庭。

记者走访了当地多家超市，货架上产品非常单一，仅有少量蔬菜、肉类和单一品牌的洗护用品及饮料。“在美国的制裁下，古巴物资极其短缺，经常要跑好几个超市碰运气，才能买到必要的生活用品。”71岁的当地居民米尔萨·埃尔南德斯向记者介绍。

联合国粮农组织的报告显示，贸易禁运对古巴产生了“直接影响”，导致古巴粮食生产成本上升。古巴经济学专家里卡多·托雷斯表示，美国政府谎称对古巴的制裁仅针对政府，不针对民众，“实际上，美国长期制裁对古巴经济民生造成严重伤害”。

埃尔南德斯说，古巴政府出台了诸多吸引外资的政策，但是因为美国的制裁，导致一些国家的企业根本不敢来古巴投资。“没有制裁，我们的生活肯定会更好。”

“美国的制裁是蓄意的经济战行为”

据古巴政府统计，仅在美国前总统特朗普执政的4年内，美国政府对古实施的单方面制裁措施就超过240项，其中超过50项是在新冠疫情肆虐的背景下实施的。2021年1月，美国政府又以“古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务”等为由，重新将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单。罗德里格斯表示，“美国的制裁是蓄意的经济战行为，其目的是致使古巴经济崩溃，造成无法治理的局面。”

古巴曾经是世界上最大的原糖出口国，最高年产量曾达800万吨。在美国的制裁下，古巴制糖业及出口创汇遭受巨大打击。统计显示，古巴2021至2022年度糖产量为47.4万吨，仅实现了年度产量目标的52%，创下了1908年以来最低。这一数字甚至无法满足古巴政府计划年度50万吨国内消费量。2004至2020年，古巴原糖海外销量从182.74万吨减少到58.13万吨，收入减少了37.8%。古巴制糖从业者呼吁美国政府解除封锁，使古巴农业生产得以在正常环境下发展。

新冠疫情期间，美国阻碍古巴获取生产疫苗的原材料。美国新闻网站“人民世界”刊文指出，由于美国对古巴的封锁，导致古巴无法及时获得制造注射器的材料。同时，美国还禁止第三国向古巴销售呼吸机，很多危重症患者无法得到及时抢救，给古巴人民带来极大伤害。“如果美国政府真正对古巴人的福祉和人权感兴趣，它应该解除封锁。”古巴驻联合国副代表尤里·加拉称。

托雷斯认为，美国政府借新冠疫情继续对古巴施压，企图借此切断古巴旅游业、侨汇等主要外汇来源，摧毁古巴经济，制造社会动荡，给古巴政府制造困难。

“这是典型的霸权主义思维和干涉主义行径”

2022年11月，联合国大会以185票赞成的压倒性多数通过决议，再次敦促美国终止对古巴的经济、商业和金融封锁，这是联大连续第三十次通过类似决议。从1992年开始，联大每年都会就古巴提出的要求美国解除封锁的决议进行表决，相关决议一直获得国际社会压倒性支持，传递出国际社会反对美国霸权主义的呼声。

联合国开发计划署称，美国的封锁政策增加了在古巴实施全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金等项目的挑战。联合国环境规划署强调，美国的贸易禁运导致古巴在环境问题上开展区域合作的可能性近乎为零，阻止了该国获取推动绿色转型的关键技术。

古巴拉美社近日刊文称，“美国的封锁是对古巴人权大规模、公然和不可接受的侵犯。”古巴官员亚历杭德罗·托罗表示：“我们正遭受着缺乏药物、失去贸易伙伴的痛苦。因为古巴被列入‘支持恐怖主义国家’名单，我们无法进入国际银行系统，造成旅游业等收入长期损失。”

“古巴寻求独立自主发展道路，美国将这视为对其霸权的挑战，因而用经济封锁等手段来压榨古巴。这是典型的霸权主义思维和干涉主义行径。”古巴哈瓦那大学历史与哲学系教授法维奥·费尔南德斯表示。

“美国对古巴的制裁对古巴民众造成了巨大损失。”卡塔尔半岛电视台在题为《美国对古巴的禁运失败了》的评论文章中表示，美国应该承认这60多年制裁的失败，结束强加给古巴人民的苦难。

《 人民日报 》（ 2023年06月16日 17 版）

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