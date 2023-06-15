新华社澳大利亚达尔文6月15日电 综述：澳北方贸易门户看好中国经济发展前景和市场活力

新华社记者岳东兴

澳大利亚北领地官员以及中国岚桥集团达尔文港负责人日前接受新华社记者专访时表示，达尔文市及其港口作为澳北方贸易门户，看好中国经济发展前景和市场活力，将继续在两国经贸合作中发挥积极作用。

达尔文国际贸易展本月上旬在北领地首府达尔文市举行。达尔文市市长科恩·瓦茨卡利斯向记者介绍，与达尔文市建立友好城市关系的青岛市和广州市派团出席了贸易展。展会上，澳中工商业委员会北领地分会与中国国际商会青岛商会签署了合作备忘录，达尔文市与广州市就文化、经济、旅游等领域合作进行交流。

曾多次访问广州的瓦茨卡利斯表示，在粤港澳大湾区发展背景下，他看好达尔文与广州的经贸合作潜力。广州港是世界第五大港口，与达尔文港之间航运便利。此外，从澳出口的农产品、能源和矿产品与从中国进口的新能源汽车等都能在达尔文港进出。期待达尔文与中国城市间开通直飞航线，带动旅游和教育产业发展。

达尔文市作为澳最北端的首府城市，地理位置靠近东南亚。瓦茨卡利斯说，达尔文的城市定位之一是连接澳大利亚和亚洲市场，“这将为包括中国在内的我们的邻国创造共同的经济、社会和文化效益”。

如他所言，达尔文港近年来也在发展中见证了中国经济的韧性和市场潜力。

2015年，中国岚桥集团通过竞标获得达尔文港经营权。达尔文港执行董事程祥接受采访时表示，在达尔文港工作的这几年，他明显感觉中澳两国经贸高度互补，从达尔文港出口的矿物和农产品等，大部分目的地是中国；主要的进口集装箱货物及其他类型商品的原产地也是中国。

“我经常在货运码头看到运输船舶将一辆辆汽车卸货在达尔文港。这几年，中国品牌汽车较前些年明显增加。”他说。

中国市场给达尔文港带来的两个变化也让程祥印象深刻。

首先是从达尔文港出口到中国的锂矿石增多。程祥说，随着电动汽车行业发展，电池制造对锂矿资源的需求明显增加。2022年下半年，距离达尔文港约100公里的锂矿区开工运营。目前已有两船锂矿石运往中国，预计未来将有更多锂矿石经达尔文港出口到中国。

同时，大湾区市场带动了澳北部生鲜产品出口。程祥介绍，2021年10月，中国远洋海运集团开通自海南洋浦港到达尔文港的集装箱班轮航线。其中，北上段航线由达尔文港至洋浦港，途中经停大湾区，到大湾区仅需7天航程。这使北领地的生鲜农产品可以高效、经济地运送至大湾区，推动北领地与中国经贸进一步发展。

程祥说，2016年到2022年，达尔文港每年到港船舶总吨位从1600万吨增加到3000万吨，液化天然气和石油气船舶的总停靠船次从66次增加到205次。

“中国经济是全球经济增长的重要引擎。达尔文港看好中国市场和中国经济发展前景，也期待中国邮轮行业不断发展，未来开通到北领地的邮轮航线。”他说。

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