人民网里约热内卢6月14日电 （记者陈一鸣）当地时间6月14日，巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）与浙江省杭州市外办副主任阮翔率领的访问团举行座谈会，中国驻里约总领事馆领侨处处长郭填甜、巴西和统会会长王俊晓等出席并致辞。

当地时间6月14日，巴西和统会与浙江省杭州市外办副主任阮翔率领的访问团进行座谈交流。谢照摄

座谈会上，郭填甜介绍了领区4个州的侨团发展情况。她表示，长期以来，巴西和统会高举反“独”促统大旗，支持祖国统一大业，坚决反对任何形式的“台独”分裂势力和分裂行径。里约侨团十分重视与国内考察团的友好交流，中国驻里约总领馆将不断推动中国与巴西民间的交流与合作。

阮翔介绍了杭州经济社会发展情况，并推介了将于9月23日开幕的杭州亚运会和9月5日举办的第六届“杭州国际日”活动。他表示，距离杭州亚运会开幕还有100天，这是党的二十大胜利召开之后中国举办的规模最大、水平最高的国际综合性体育赛事。欢迎巴西侨团关注和支持杭州发展，充分发挥桥梁纽带作用，为促进杭州与巴西城市间开展友好交流提供更多宝贵支持。

王俊晓介绍了巴西和统会成立以来的发展情况，表示巴西和统会长期以来致力于促进中巴传统友谊、双边经贸往来以及民间交往。今后，巴西和统会将在促进祖国统一、推动两岸交往、参与公益事业、加强经贸往来上努力作出更大贡献。

巴西和统会执行会长张小春，副会长魏贵德、王申晓，名誉会长陈碧云，秘书长林海平等负责人，中国驻里约总领事馆领侨处领事叶宏超等出席座谈会。

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