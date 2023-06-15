新华社北京6月15日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫14日说，乌克兰军队过去一天在多个方向的攻势均未成功，乌军人员和装备遭受重大损失。乌克兰武装部队总参谋部发言人科瓦廖夫同日表示，过去三天，乌军的进攻取得部分成功，在一些方向实现了推进。

——科纳申科夫14日通报说，乌军过去一天在南顿涅茨克、扎波罗热和顿涅茨克方向的攻势均未成功，乌人员和装备遭受重大损失。此外，俄军当天凌晨使用海基和空基远程高精度武器对乌军预备役部队、外国雇佣兵的集结地以及弹药和军备仓库发动集群打击并命中所有目标。

——据乌克兰国家通讯社14日报道，乌武装部队总参谋部发言人科瓦廖夫当天表示，乌军在过去三天的进攻中取得部分成功，在一些方向推进了200米至1400米。他还说，俄乌军队在顿涅茨克地区西部马卡罗夫卡村周边地区的战斗仍在继续。

——俄总统助理乌沙科夫14日向媒体表示，俄总统普京将于17日在俄罗斯圣彼得堡接待由南非等非洲六国领导人组成的非洲代表团，讨论由南非总统拉马福萨提出的非洲就和平解决乌克兰问题的倡议。据塔斯社报道，该倡议包括粮食安全和被俘人员交换问题。

——乌克兰国家紧急情况局14日在社交媒体发文称，截至当地时间下午1点，第聂伯河赫尔松段观测水位已降至2.07米，赫尔松州第聂伯河右岸的28个居民点和左岸的17个居民点仍然被洪水侵袭，赫尔松州共疏散民众2779人，营救被洪水围困民众714人，设立疏散点14处。

——北约秘书长斯托尔滕贝格14日在布鲁塞尔说，即将召开的北约国防部长会议将讨论制定新的区域计划、提升部队能力以及战备状态。会议还将讨论提高弹药生产，以支持乌克兰反攻。防长们还将讨论提供大量资金的长期一揽子支持计划，以确保乌克兰能够长期自卫。

——美国政府13日宣布向乌克兰提供价值3.25亿美元的额外军事援助。根据美国国防部发布的清单，此轮军援包括美方此前援乌的“高机动性多管火箭弹系统”适配弹药、“毒刺”防空导弹、“标枪”反坦克导弹、15辆“布拉德利”步兵战车等。同日，北约秘书长斯托尔滕贝格在美国华盛顿先后同美国国务卿布林肯和美国总统拜登就乌克兰局势举行会谈。

——俄总统普京13日在与俄多家媒体的战地记者会面时说，俄罗斯从未拒绝旨在和平解决乌克兰危机的谈判，解决冲突的关键在于西方，西方应该停止向乌克兰提供武器装备。“如果他们真的想通过谈判结束当前冲突，他们只需要做出一个决定，即停止供应武器装备。”

——据乌克兰总统网站13日消息，国际原子能机构总干事格罗西当天抵达乌首都基辅并与乌总统泽连斯基举行会谈，双方重点讨论了卡霍夫卡水电站大坝受损对扎波罗热核电站安全造成的影响。格罗西会后在社交媒体发文说，他向泽连斯基提出了一项援助计划，涉及人类健康、食品和饮用水安全、动物健康、土壤和水资源管理等。（参与记者：黄河、李东旭、李铭、邓仙来、任珂）

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