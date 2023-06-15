新华社北京6月14日电（记者郑明达）6月14日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈。两国元首宣布建立中巴战略伙伴关系。

6月14日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿巴斯举行欢迎仪式。新华社记者 黄敬文 摄

习近平指出，中巴两国是相互信任、彼此支持的好朋友、好伙伴。中国是最早承认巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦国的国家之一，始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。中方支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，将继续在多边场合为巴方仗义执言、主持公道，愿继续向巴方提供力所能及的援助，帮助巴方缓解人道主义困难、开展重建。中方愿同巴方以建立战略伙伴关系为契机，继续在彼此核心关切问题上坚定相互支持，全面推进各领域友好合作，深化共建“一带一路”合作，加快中巴自由贸易协定谈判，加强治国理政经验交流，赓续传统友好。

习近平强调，巴勒斯坦问题延宕半个多世纪，给巴勒斯坦人民带来深重苦难，必须尽快还巴勒斯坦以公道。习近平提出三点主张。第一，解决巴勒斯坦问题的根本出路在于建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国。第二，巴勒斯坦经济民生需求应该得到保障，国际社会应该加大对巴勒斯坦发展援助和人道主义帮扶。第三，要坚持和谈正确方向。尊重耶路撒冷宗教圣地历史上形成的现状，摒弃过激和挑衅言行，推动召开更大规模、更具权威、更有影响的国际和平会议，为重启和谈创造条件，为帮助巴以两国和平共处作出切实努力。中方愿为巴方实现内部和解、推动和谈发挥积极作用。

习近平强调，面对世界百年变局和中东地区局势新变化，中方愿同巴勒斯坦等发展中国家加强团结合作，在国际和地区事务中加强配合，推进中阿集体合作，维护发展中国家共同利益和国际公平正义。

6月14日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈。新华社记者 殷博古 摄

阿巴斯表示，我谨代表巴勒斯坦人民衷心感谢中方长期以来为巴勒斯坦人民恢复民族合法权利正义事业提供的大力支持和无私帮助。中国是巴方信赖的朋友和伙伴。巴方坚定支持中方在核心利益问题上的立场，坚定恪守一个中国原则。巴方愿同中方推进共建“一带一路”，加强各领域合作，推动构建人类命运共同体，不断深化巴中战略伙伴关系。巴方支持习近平主席提出的全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，高度赞赏中方成功斡旋沙伊对话，感谢中方就早日公正解决巴勒斯坦问题提出多项倡议，巴方相信中方的智慧和公正立场，期待中方为推动巴内部和解以及实现中东地区和平发挥更大作用。

会谈后，两国元首共同在中巴建交35周年纪念首日封上签字，并见证签署经济技术合作协定等多项双边合作文件。

双方发表《中华人民共和国和巴勒斯坦国关于建立战略伙伴关系的联合声明》。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿巴斯举行欢迎仪式。

6月14日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿巴斯举行欢迎仪式。新华社记者 殷博古 摄

6月14日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿巴斯举行欢迎仪式。新华社记者 黄敬文 摄

6月14日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为阿巴斯举行欢迎仪式。新华社记者 张领 摄

阿巴斯抵达时，天安门广场鸣放21响礼炮，礼兵列队致敬。两国元首登上检阅台，军乐团奏中巴两国国歌。阿巴斯在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分列式。

当晚，习近平在人民大会堂金色大厅为阿巴斯举行欢迎宴会。

王毅、秦刚等参加上述活动。

(责编：崔译戈、刘叶婷)