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日本研发出光控可再生黏合剂

2023年06月15日10:34 | 来源：新华网
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　　新华社东京6月15日电（记者钱铮）日本物质材料研究机构14日发布新闻公报说，该机构研究团队研发出一种可反复黏合和剥离的黏合剂，用完之后还能将基材和黏合剂还原到原始状态后分别回收。这种可再生黏合剂可望广泛应用于电子设备、医疗仪器等的生产和修理。

　　公报说，研究人员注意到咖啡酸在波长不同的紫外线照射下能发生可逆的交联反应和脱交联反应，利用这一特点，他们研发出一种含咖啡酸的高分子材料。将这种材料涂布到基板上后，用波长365纳米的紫外线照射，材料就会发生交联反应，生成不溶于溶剂的预涂黏合层。

　　这种预涂黏合层在常温下没有黏性，可以在阴暗的室温环境下保存两年而性能不会下降。使用时只要令其接近热源，就能反复黏合和剥离。实验显示，黏合和剥离反复30次以上后，材料黏合强度仍与初次使用时一样。使用完毕后，用波长254纳米的紫外线照射，材料就会发生脱交联反应，恢复到和涂布前相同的状态，黏合剂和基板能分别回收再利用。

　　本项研究成果已发表于新一期美国《先进功能材料》杂志上。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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