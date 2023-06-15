人民网记者 徐祥丽

6月14日，全球人权治理高端论坛在北京举办。联合国经济、社会及文化权利委员会副主席兼报告员、莫斯科国际关系学院国际法系主任阿斯兰·阿巴希泽接受人民网记者采访表示，中国从保护本国人民人权和促进国际人权合作两个方面，为全球人权事业进步做出了重大贡献。

联合国经济、社会及文化权利委员会副主席兼报告员、莫斯科国际关系学院国际法系主任阿斯兰·阿巴希泽接受人民网记者采访。图片来源：视频截图

阿巴希泽表示，中国共产党和中国政府为保护本国人民的发展权做出了巨大努力，其中一个例子是中国消除了极端贫困。联合国2030年可持续发展议程把“在全世界消除一切形式的贫困”确定为首要目标。阿巴希泽表示，中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，为人类发展进步作出了重大贡献。他还特别指出，中国减贫有力推动了居住在五个自治区内的少数民族的人权进步。

阿巴希泽认为，中国对全球人权事业的贡献还包括对其他国家的国际援助和合作。“中国提出的构建人类命运共同体理念受到大多数国家的支持，”他说，包括南亚、中亚、非洲、拉美在内的许多国家的人民都从中获益良多。

阿巴希泽指出，当前，一些国家正在实施单边主义，这为全球人权治理提出了挑战。“如果没有团结，就不能实现《联合国宪章》提出的人权目标，”阿巴希泽说，“我们正在纪念《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年。这份宣言强调，各国应团结合作，共同促进人权事业进展。因此，国际社会应一致行动、寻求共识，不断向前迈进，取得全球人权事业的进步。”

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