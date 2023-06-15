人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国为全球人权进步做出重大贡献

——访联合国经济、社会及文化权利委员会副主席兼报告员、莫斯科国际关系学院国际法系主任阿斯兰·阿巴希泽

人民网记者 徐祥丽
2023年06月15日10:19 | 来源：人民网-国际频道
小字号

6月14日，全球人权治理高端论坛在北京举办。联合国经济、社会及文化权利委员会副主席兼报告员、莫斯科国际关系学院国际法系主任阿斯兰·阿巴希泽接受人民网记者采访表示，中国从保护本国人民人权和促进国际人权合作两个方面，为全球人权事业进步做出了重大贡献。

联合国经济、社会及文化权利委员会副主席兼报告员、莫斯科国际关系学院国际法系主任阿斯兰·阿巴希泽接受人民网记者采访。图片来源：视频截图

联合国经济、社会及文化权利委员会副主席兼报告员、莫斯科国际关系学院国际法系主任阿斯兰·阿巴希泽接受人民网记者采访。图片来源：视频截图

阿巴希泽表示，中国共产党和中国政府为保护本国人民的发展权做出了巨大努力，其中一个例子是中国消除了极端贫困。联合国2030年可持续发展议程把“在全世界消除一切形式的贫困”确定为首要目标。阿巴希泽表示，中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，为人类发展进步作出了重大贡献。他还特别指出，中国减贫有力推动了居住在五个自治区内的少数民族的人权进步。

阿巴希泽认为，中国对全球人权事业的贡献还包括对其他国家的国际援助和合作。“中国提出的构建人类命运共同体理念受到大多数国家的支持，”他说，包括南亚、中亚、非洲、拉美在内的许多国家的人民都从中获益良多。

阿巴希泽指出，当前，一些国家正在实施单边主义，这为全球人权治理提出了挑战。“如果没有团结，就不能实现《联合国宪章》提出的人权目标，”阿巴希泽说，“我们正在纪念《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年。这份宣言强调，各国应团结合作，共同促进人权事业进展。因此，国际社会应一致行动、寻求共识，不断向前迈进，取得全球人权事业的进步。”

(责编：艾雯、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部