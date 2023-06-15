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“践行维也纳宣言人权理念的杰出范例”

——访全球化智库研究员明竺（Zoon Ahmed Khan）

人民网记者 徐祥丽
2023年06月15日09:54 | 来源：人民网-国际频道
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6月14日，全球人权治理高端论坛在北京举办。全球化智库研究员明竺（Zoon Ahmed Khan）接受人民网记者采访表示，《维也纳宣言和行动纲领》强调，发展权是基本人权，人权的实现关乎更安全、更满意、更富足的生活。中国提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议，以及中国国内的减贫实践，正是践行维也纳宣言的杰出范例。

全球化智库研究员明竺（Zoon Ahmed Khan）接受人民网记者采访。图片来源：视频截图

全球化智库研究员明竺（Zoon Ahmed Khan）接受人民网记者采访。图片来源：视频截图

采访实录摘要如下：

人民网记者：中国提出的“一带一路”倡议对推动全球人权治理有何贡献？

明竺：“一带一路”是一项富有变革性和远见卓识的倡议。当前，中国在摆脱贫困、改善人民生活水平、增强社会凝聚力方面取得了很大的成功。然而，过去几十年间，发展中国家一直被美国等发达国家“教育”应如何治理国家、应遵循什么样的价值理念，从而抛弃了自己的历史和国情，一味模仿西方。这是一场灾难。现在许多国家发现自己需要经济发展、需要基础设施建设、需要改善民生。中国倡议正在帮助这些国家走上一条务实的、能够解决本国人民实际需求的道路。

今年是《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年。这一历史性的宣言强调，发展权是基本人权，人权具有现实性。人权不仅是投票选举，而是让人民过上更安全、更满意、更富足的生活，拥有更多全面发展的机会。以此而言，“一带一路”倡议正是对维也纳宣言所提倡的人权理念的现实实践。

人民网记者：根据您的观察，中国是如何推动本国人权的进步的？

明竺：我已在中国工作、生活了将近8年时间。我去过中国许多省份，亲自到访过很多在5年前还处于贫困线以下的村落。今天，通过一系列务实的举措，中国近1亿农村贫困人口摆脱了贫困，这是人类历史上没有任何一个文明曾经取得过的成就。

首先，中国的举措十分务实，中国的见解十分精准独到。为了提高人民的生活水平，中国精准地研究每一个县、每个村落的独一无二的优势，研究它们独特的地理环境、历史文化，并将之创造性地融入到脱贫的解决方案之中。

其次，中国运用创造性思维推动人的全面发展，而不是照搬西方的模式。西方认为世界上只有一种价值理念，所有国家都应该追随这种价值，这对于解决人的实际问题于事无补。中国的人权实践是践行维也纳宣言理念的范例。

人民网记者：因此是否可以说，相比于西方国家，“务实”和“平等”是中国人权实践的特点？

明竺：的确如此。美国是世界上唯一的超级大国，但是其财政预算的优先考虑并不是如何消除贫困和不平等。虽然中国的人均GDP还没有达到美国的水平，但中国将消除贫困放在第一位。究其原因，是两国执政理念的不同。中国认识到，贫困和权利的不平等，最终将影响到每个人。为了更好的未来，必须提升所有社会成员的福祉。

人民网记者：当前，推动国际人权合作有哪些优先事项？应坚持什么样的原则？

明竺：首先，应搭建能够容纳多元观点的平台。面对同样的挑战，来自不同国家和背景的人们有着不同的应对方式。因此全球人权治理需要民主化，需要兼容性的对话。

其次，应注重务实合作。虽然历史文化背景不同，但许多国家都同样面临着实现发展权方面的挑战。在务实合作方面，全球发展倡议是一个杰出的范例，它能够帮助国家应对发展面临的挑战，提升发展能力。

不同国家还应互相尊重。在霸权主义思维模式下，全球化就是西方化，现代化就是西方化，这是一个错误的概念。不同国家和文明应相互理解、相互帮助。作为命运与共的人类，只要我们愿意站在别人的处境为他人着想，即便我们不同，但我们仍然能够相互信任，共同找到解决方案。

(责编：艾雯、常红)

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