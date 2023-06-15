中新社伦敦6月14日电 (记者 欧阳开宇)尽管制造业和建筑业出现收缩，但服务业的表现仍帮助英国经济在4月份小幅增长。

英国国家统计局14日公布数据，4月国内生产总值(GDP)环比增长0.2%，符合业内预期。英国经济2-4月环比仅增长0.1%。英国商会评价称，这是一个“低增长轨迹”。

4月的数据显示，服务业产出环比增长0.3%，其中批发和零售业是增长的最大推动力。此外，电影和电视行业对经济的贡献也较为亮眼。

对于当月建筑业意外收缩0.6%，分析人士称，更高的利率和生活成本已经开始对私人住房造成压力，这是建筑业活动急剧下降的主要原因。英国国家统计局表示，房主不愿翻新和修理房屋，房地产中介的活动也有所下降。

2023年英国经济增长的市场预期为2%。经济学家分析称，英国经济在4月份恢复增长，经济活动在生活成本飙升和高利率的情况下继续显示出弹性。尽管如此，需看到物价压力远比预期更为棘手。

英国财政大臣亨特表示，政府正在努力发展经济，但高增长需要低通胀，因此必须坚持今年将通胀率减半的计划。(完)

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