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中国代表呼吁尊重人类文明多样性聚焦共同发展

2023年06月15日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社联合国6月14日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军14日在维护国际和平与安全安理会高级别公开会上，呼吁尊重人类文明多样性，聚焦共同发展。

　　张军表示，多样性是世界的基本特征，也是人类进步的源泉。文明只有特色地域之别，绝无高低优劣之分。认为自己的文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的。历史上，在“文明优越论”和“白人至上主义”驱动下，殖民征服和掠夺对亚非拉地区造成空前浩劫。如今，打着“普世价值”旗号的干涉介入、挑拨煽动又制造着新的冲突与对抗。中方主张，在一个相互依存的世界里，各国既要有让自身文明焕发勃勃生机的豪情，也要有容得下其他文明发展的雅量，还要有促进不同文明交流互鉴的远见。

　　张军说，相互尊重、平等相待、增进互信是国家间关系保持稳定和良性互动的基本前提。最近，沙特和伊朗通过北京对话宣布复交，在地区掀起“和解潮”。叙利亚重返阿拉伯国家联盟，阿拉伯大家庭时隔12年再团圆。这些都树立了国家间相互尊重、超越分歧的良好示范，为地区国家团结合作注入正能量。国际社会也要抓住契机，增强紧迫感，以“两国方案”为基础全面公正解决巴勒斯坦问题，推动巴勒斯坦、以色列两个国家和平共处，阿拉伯、犹太两大民族携手发展。新形势下，安理会成员要增进团结，体现担当，更好履行维护国际和平与安全的职责。

　　张军表示，在一些国家，社会撕裂、政治极化问题突出，不仅影响自身稳定和发展，也导致其外交政策的保守化民粹化，产生显著负面溢出效应。有关国家需要深刻反思，认真解决自身国家治理存在的痼疾，而不是对外甩锅推责，寻找替罪羊。特别是政治领导人要承担历史责任，凝聚社会共识，积极推进改革，不能顺着民粹主义随波逐流。仇恨言论加剧社会撕裂。极端主义大行其道，不实及虚假信息泛滥不止，宗教不包容、针对非裔、亚裔的种族歧视和人权侵犯日益加剧，“伊斯兰恐惧症”上升到流行病的程度，应当引起关切和警惕。言论自由当然要保护，但这不能成为仇恨言论的护身符，更不应是政府不作为的借口。恐怖主义是人类文明的毒瘤，不能将恐怖主义同任何民族、宗教、国家或文明挂钩。

　　张军强调，实现发展是人类文明进步的重要标志和具体体现。当前，世界经济复苏日趋艰难，发展中国家实现2030年可持续发展目标面临严峻挑战，很多来之不易的发展成果甚至得而复失。发展中国家的特殊脆弱性，根本上源于不公正不合理的国际经济秩序。更有甚者，某些国家为了维护自身优势地位，大搞技术封锁，滥施经济制裁，鼓吹“脱钩断链”，构筑“小院高墙”。这些拖发展后腿、开历史倒车的行为，既不道德也难以为继，国际社会应坚决抵制。中方愿与国际社会一道，践行真正的多边主义，实现共同安全，促进共同发展，开辟共同未来。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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