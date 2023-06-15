人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国常驻联合国副代表呼吁国际社会努力为和平创造条件

2023年06月15日08:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国6月14日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵14日在联合国大会和平文化议题一般性辩论上发言，呼吁国际社会努力弥合信任赤字，为和平创造条件。

　　戴兵表示，当今世界各种复杂难题的背后是长期积累的信任赤字。深化互信说易行难，关键是要坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，维护国际公平正义，践行真正的多边主义。少数国家打着民主旗号挑动对抗，以“去风险”名义分裂世界，奉行例外主义和双重标准，搞霸权霸道霸凌，只会损害互信，贻害无穷。

　　戴兵说，要坚持发展促和平，夯实和平基础。联合国可持续发展议程和秘书长“我们的共同议程”报告都将发展作为消除冲突根源、实现持久和平的重要手段。国际社会要加大对发展问题的重视和投入，秉持团结合作、共同发展的理念，关注发展中国家面临的特殊困难，让发展成果更多公平惠及各国人民。少数国家蓄意搞“断链脱钩”，建“小院高墙”，以打压别国发展来维护自身发展“特权”，这同全球发展进步的潮流格格不入，注定失败。

　　戴兵说，要加强文明包容互鉴，促进民心相通。在全球化的今天，各国前途紧密相连，人类是休戚与共的命运共同体。中方支持不同文化包容共存，鼓励不同文明交流互鉴，乐见各国民心相通，各国人民携手应对共同挑战。少数国家将自己的价值观和模式强加于人，搞意识形态对抗，严重侵蚀不同文明相互理解与合作的基石，与各国弘扬和平文化的努力背道而驰，只会自陷孤立。

　　戴兵表示，中国领导人提出全球文明倡议，倡导尊重世界文明多样性，倡导弘扬全人类共同价值，倡导重视文明传承和创新，倡导加强国际人文交流合作。全球文明倡议同全球发展倡议、全球安全倡议，共同成为新时代中国为国际社会提供的重要公共产品，为破解世界现实难题、推动人类和平发展进步贡献中国智慧。欢迎各方积极参与相关倡议合作，为推动构建人类命运共同体作出共同努力。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部