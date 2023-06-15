新华社联合国6月14日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵14日在联合国大会和平文化议题一般性辩论上发言，呼吁国际社会努力弥合信任赤字，为和平创造条件。

戴兵表示，当今世界各种复杂难题的背后是长期积累的信任赤字。深化互信说易行难，关键是要坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，维护国际公平正义，践行真正的多边主义。少数国家打着民主旗号挑动对抗，以“去风险”名义分裂世界，奉行例外主义和双重标准，搞霸权霸道霸凌，只会损害互信，贻害无穷。

戴兵说，要坚持发展促和平，夯实和平基础。联合国可持续发展议程和秘书长“我们的共同议程”报告都将发展作为消除冲突根源、实现持久和平的重要手段。国际社会要加大对发展问题的重视和投入，秉持团结合作、共同发展的理念，关注发展中国家面临的特殊困难，让发展成果更多公平惠及各国人民。少数国家蓄意搞“断链脱钩”，建“小院高墙”，以打压别国发展来维护自身发展“特权”，这同全球发展进步的潮流格格不入，注定失败。

戴兵说，要加强文明包容互鉴，促进民心相通。在全球化的今天，各国前途紧密相连，人类是休戚与共的命运共同体。中方支持不同文化包容共存，鼓励不同文明交流互鉴，乐见各国民心相通，各国人民携手应对共同挑战。少数国家将自己的价值观和模式强加于人，搞意识形态对抗，严重侵蚀不同文明相互理解与合作的基石，与各国弘扬和平文化的努力背道而驰，只会自陷孤立。

戴兵表示，中国领导人提出全球文明倡议，倡导尊重世界文明多样性，倡导弘扬全人类共同价值，倡导重视文明传承和创新，倡导加强国际人文交流合作。全球文明倡议同全球发展倡议、全球安全倡议，共同成为新时代中国为国际社会提供的重要公共产品，为破解世界现实难题、推动人类和平发展进步贡献中国智慧。欢迎各方积极参与相关倡议合作，为推动构建人类命运共同体作出共同努力。

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