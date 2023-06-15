新华社布鲁塞尔6月13日电（记者李骥志 胡加齐 李超）围绕欧盟对外关系等议题，欧洲智库欧洲对外关系委员会近来在德国、法国、西班牙、波兰、保加利亚等11个欧盟国家对1.6万人展开问卷调查。多数受访者认为，欧洲应该与中国保持良好经贸关系，在政治问题上不应在中美间选边站队。

分析人士指出，美国抱持冷战思维，挑动阵营对抗，不断对欧洲施压，妄图拉小圈子强化对中国围堵打压，以此维护自身霸权。但这份民调显示了欧洲人的真实心态：在中美之间选边站队不符合欧洲利益，多数欧洲民众对此并不买账。美国让欧洲“二选一”只是一厢情愿。

5月6日，人们在比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部大厦外休息。新华社记者郑焕松摄

中欧经贸关系密切

中国与欧盟互为重要贸易伙伴，贸易结构日益优化，锂电池、新能源车、光伏组件等绿色产品的交易规模正快速扩大。中企在欧绿地投资快速增长，越来越多的在欧中资企业有力支持了欧盟绿色、数字、智能产业转型。截至2022年底，中欧双向投资存量已超2300亿美元；2022年，欧洲对华投资121亿美元，同比大幅增长70%，汽车领域继续成为最大热点；同期中国对欧投资111亿美元，同比增长21%，新增投资集中在新能源、汽车、机械设备等领域。

今年3月以来，西班牙首相桑切斯、法国总统马克龙等相继访华，欧企赴华考察再掀热潮。中国驻欧盟使团公使彭刚说，欧洲企业高管纷纷赴华推动合作项目，展现了在华投资发展的坚定信心。

在中欧经贸合作走实走深的同时，美国一直在极力拉拢欧洲，试图打压中国企业，阻碍中欧合作。但此次民调显示，只有约22%的受访者认为欧洲与中国开展贸易和投资合作的风险大于收益。报告作者指出，这说明多数欧洲人不愿看到为了所谓的“去风险”而减少与中国的合作。

欧盟中国贸易协会主席哈克马告诉新华社记者，民调结果真实反映了欧中之间的相互联系。多年积累的欧中贸易和投资成果使双方相互倚重，欧盟理应与中国建立良好关系，在美国和中国之间保持务实的平衡地位。

中欧共同利益广泛

欧洲对外关系委员会的这一民调显示，43%的受访者认为中国是欧盟“必要的战略合作伙伴”。分析人士指出，近年来美国在欧中关系中不断制造矛盾、挑动对立，强迫欧洲国家成为其对华博弈的棋子。这份民调表明，美国的这套做法在欧洲不得人心。中欧关系有坚实的民意基础，有广泛的共同利益。

今年是中欧建立全面战略伙伴关系、中国政府发表首份对欧盟政策文件20周年。如今，中欧关系日臻成熟，双方建立了70余个磋商和对话机制，涵盖政治、经贸、人文、科技、能源、环境等各领域。

在国际舞台上，中欧都是维护世界和平、支持多边主义、倡导经济全球化的关键力量，也是一系列全球治理体系改革的合作方。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利认为，欧中应该为共同的利益而合作，在保护生物多样性、应对气候变化、解决最不发达国家债务问题等方面，欧盟都离不开与中国的合作。

欧洲进步研究基金会主席罗德里格斯说，欧中是战略合作伙伴，在制定全球规则等方面应加强合作，特别是在应对气候变化、数字转型、人工智能等领域。近年来，中国提出全球安全倡议、全球发展倡议等，欧中可以在这些领域加强合作。

欧洲求自主拒选边

此次民调提出一个问题：“假如中美之间发生冲突，欧洲人应如何选择？”高达62%的欧洲人选择“中立”。报告作者指出，美国及其主导的北约宣称欧洲东部与印太地区两地的安全问题紧密相连，但民调表明欧洲人并不认同这一说法。

香港大学亚洲环球研究所研究员塞巴斯蒂安·孔廷接受新华社记者采访时说，有人试图给欧洲民众灌输一种印象，即美国“为欧洲安全作出了牺牲”，欧洲应该感恩戴德，为美军提供更多军事基地、购买更多美国武器装备、与美方共享军事情报等，但正如民调显示的那样，这并非多数欧洲人的想法。

2021年10月13日，人们在德国法兰克福欧元雕塑前自拍留影。新华社记者 逯阳 摄

民调还显示，74%的受访者认为欧洲军事防御不应一味依赖美国，需要发展自己的国防能力。这一比例比2020年高出8个百分点，当时正值美国时任总统特朗普宣布从阿富汗撤军。分析人士认为，从特朗普到现任美国总统拜登，其“美国优先”的立场本质上没有改变，这使欧洲人增强战略自主的心情日益急迫。

孔廷说，在诸多领域，美国只考虑自身利益，从不考虑欧洲利益，美国此前出台的《通胀削减法案》就是一个很好的例子。欧盟应加强战略自主，不断提升自身实力，制定更加主动和独立的对外政策，加强与其他大国的合作。

(责编：崔译戈、刘叶婷)