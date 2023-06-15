新华社哥本哈根6月14日电（记者林晶）欧洲环境署14日发布新闻公报说，受全球气候变暖影响，热浪、洪灾、干旱等极端天气频发或成欧洲夏季“新常态”。该机构呼吁采取适应性措施，预防极端天气灾害引发的生命和财产损失。

公报表示，热浪已成为欧洲最为致命的极端天气事件，2022年夏季欧洲经历的致命热浪将在未来变得更频繁、更持久、更强烈，南欧地区每年夏季危及民众健康的热浪天数甚至可能将超过60天。

公报说，强降水导致的洪水将在西北欧和中欧更为频繁且严重。根据欧洲环境署最新数据，1980年至2021年间洪水在欧洲造成近2580亿欧元损失，其损失年增长率超过2%。弱势群体和重要基础设施面临巨大风险。

此外，环境署警告欧洲必须为更频繁、更严重的干旱做好准备。数据显示，自2018年起，欧洲过半地区受冬夏严重干旱影响。长期气候模型预测，南欧和中欧将更干旱和炎热，这将给农业造成严重影响。该机构对欧洲野火数量的增加也表示担忧。自1980年以来，欧洲野火已造成712人死亡。

公报说，气候变暖意味着蜱虫、白纹伊蚊等可传播疾病的物种可在欧洲更北的地方或者更高海拔地区生存，可能导致登革热、疟疾等相关气候敏感型疾病增加。

欧洲环境署呼吁欧洲国家将气候适应政策与卫生医疗政策等结合起来，制定健康紧急行动计划，增加城市中的绿色空间和蓝色空间，针对极端天气引发的相关疾病采取早期预警措施。

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