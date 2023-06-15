新华社北京6月14日电 题：美国中东“失势”失在人心

新华社记者高文成

近来，国际舆论讨论美国中东政策时，“失败”成为常见关键词。半岛电视台发表评论认为，美国正在中东“失势”。究其原因，美国长期干涉地区事务、挑动冲突对抗、制造战乱贫困，种种霸道霸凌霸权做派让其在中东人心尽失，“失势”在所难免。

美国在中东“失势”，失在横行霸道。与在其他地区一样，美国在中东嘴上挂着“民主”“人权”“和平”，现实中却在中东频频挑起冲突，甚至发动战争直接推动政权更迭，导致中东多国战火连连，深陷冲突泥潭和安全困境，制造了严重的人道主义灾难。最典型的就是，2003年，美国在未获联合国安理会授权、国际社会强烈反对的情况下，以凭空捏造的理由发动伊拉克战争。根据全球统计数据库资料，2003年至2021年，约20.9万伊拉克平民死于战争和暴力冲突，约有920万伊拉克民众沦为难民或被迫离开故土。美国还长期支持非政府组织和代理人向中东社会渗透，屡屡用“颜色革命”搅乱多国政局，造成社会动荡。美国国家民主基金会等美国政府的“白手套”，在埃及、也门、约旦、阿尔及利亚、叙利亚等国煽动“颜色革命”，是“阿拉伯之春”的重要幕后黑手。总部设在卡塔尔首都多哈的阿拉伯政策研究中心去年对14个阿拉伯国家进行的一项民意调查结果显示，78%的受访者认为该地区最大的威胁和不稳定来源是美国。

美国在中东“失势”，失在肆意霸凌。美国在中东滥施单边制裁，造成有关国家蒙受严重经济损失、民众生活质量下降。40多年来，美国对伊朗的制裁层层加码、步步升级，企图以压促变，颠覆伊朗政权。美国制裁被伊朗斥为“犯罪和恐怖主义行为”，被国际舆论批评为危害伊朗民众生存权、健康权的“大规模杀伤性武器”。联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉用两个“严重”评估美国制裁影响：对伊朗经济产生严重负面作用、严重侵犯人权。美国还长期对叙利亚实施非法单边制裁，严重加剧叙利亚经济民生危机。土耳其南部靠近叙利亚边境地区今年2月发生强烈地震后，美国单边制裁极大削弱了叙利亚灾害应对能力，阻碍了叙利亚72小时黄金救援。叙利亚外交部控诉道：“有叙利亚人徒手在废墟中挖掘，有叙利亚人使用最简陋的工具挽救大声呼救的被困同胞。他们没有所需的物资和设备，因为他们被美国惩罚。”此外，美国还打压、侮辱、霸凌中东国家，美国个别政客甚至用“贱民”等侮辱性词汇描述地区国家，不合心意时屡屡发出威胁，无视中东人民的民族自尊心和战略自主权。

美国在中东“失势”，失在自私自利。沙特阿拉伯和阿联酋等地区国家拒绝跟随美国排挤俄罗斯、主要产油国在制定产油计划时不听美国游说、地区盟友与美国在中东的“头号敌人”伊朗改善关系……面对日渐衰落的影响力，美国高官先后访问中东国家“灭火”，可抛出的还是“权力真空填补论”等谬论，喋喋不休地用集团对抗、霸权博弈的逻辑解读中东地区形势变化，企图将中东裹挟进美国大国博弈的棋盘。美国甚至尝试在中东地区拉起以伊朗为假想敌的“中东版北约”，以“拉一派打一派”的老招数挑拨矛盾，操纵地区事务并从中渔利。美国《华盛顿邮报》认为：美国外交政策“失去灵活性”，美国如今的外交政策是“由一群思想狭隘的精英掌管”的，他们“似乎无法感受到外面的世界正在发生变化”。

沙特与伊朗在中国斡旋下恢复外交关系、沙特与受美国敌视的叙利亚“破冰”、叙利亚重返阿拉伯国家联盟……放眼中东，如今已是和风劲吹。然而，美国面对地区和解态势不仅阴阳怪气，屡屡公开批评，还继续对叙利亚发动空袭，在巴以局势升级后拉偏架拱火，公然与地区国家对和平与发展的内生需求唱反调，遭到地区国家和民众的厌恶。阿联酋观察人士易卜拉欣·哈希姆说，就让美国人抱怨和抗议吧，阿拉伯人不需要看他们脸色。“阿拉伯人不听近几十年来在阿拉伯世界发挥破坏性作用的外国人的话。”

美国的所作所为让美国的霸权本质暴露无遗，也让世界人民更加认清了美国的虚伪。可以预见，随着世界反对霸道霸凌霸权的呼声日益高涨，美国将发现自己在国际舞台上越来越孤独。

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