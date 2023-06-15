新华社北京6月14日电 题：促进世界人权事业发展的贡献者——全球人权治理的中国担当系列评论之二

新华社记者乔继红

保障人权、促进平等是全人类的共同理想。安全和平的环境、发展进步的动力以及公平正义的秩序等是全球人权事业得以可持续推进的重要前提。长期以来，中国大力推动本国人权事业发展的同时，以立己达人、兼济天下的情怀为世界人权事业贡献中国力量，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、人类文明进步的促进者。

中国坚持以安全守护人权，为拱卫全球人权保障的和平环境贡献力量。从提出和平共处五项原则，到为推动伊核、叙利亚、南苏丹、阿富汗、乌克兰等地区热点问题的政治解决发挥建设性作用，从坚定支持并积极参与联合国维和行动，到积极参与国际军控与裁军进程，加入《不扩散核武器条约》等数十个国际军控条约和机制——中国始终是世界和平的重要守护力量。2022年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛上提出全球安全倡议，从全人类的前途命运出发，为弥补人类和平赤字贡献中国智慧，为应对国际安全挑战提供中国方案，赢得国际社会广泛认同。今年2月以来，中国相继发布《全球安全倡议概念文件》《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》《关于阿富汗问题的中国立场》等文件，让全球安全倡议的内涵不断丰富和拓展。今年3月以来，沙特阿拉伯和伊朗在中国斡旋下恢复外交关系，中东掀起“和解潮”。正如白俄罗斯总统卢卡申科所言，“中国是维护世界和平的中流砥柱”。

中国坚持以发展促进人权，为夯实全球人权保障的发展基础贡献力量。发展是人权保障的基础，是实现人民幸福的关键。中国不仅在基础设施、教育、卫生、农业等领域向发展中国家和地区提供支援帮助，还以发展合作提升发展中国家自主发展能力。中国设立并通过全球发展和南南合作基金、中国-联合国和平与发展基金等渠道实施援助项目，惠及亚洲、非洲、拉丁美洲等地区100多个国家的数千万民众。“一带一路”倡议提出十年来，吸引了世界上超过四分之三的国家和30多个国际组织参与其中，拉动了近万亿美元的投资规模，形成了3000多个合作项目，为沿线国家创造了42万个工作岗位，帮助4000万人摆脱贫困。2021年9月，习近平主席提出全球发展倡议。这一重大倡议凝聚推进合作、加快落实联合国2030年议程的国际共识，已得到100多个国家和国际组织支持，近70个国家参与在联合国平台成立的“全球发展倡议之友小组”。联合国秘书长古特雷斯用“正当其时”形容全球发展倡议，表示联合国愿与中国就此开展合作，同各国一道推进落实。

中国坚持以合作推进人权，为促进不同人权文明的交流互鉴贡献力量。经过长期探索，中国成功走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。中国人权发展道路是中国特色社会主义道路在人权领域的重要体现，丰富发展了人类人权文明，为全球人权治理提供借鉴。今年3月，习近平主席提出全球文明倡议。这一重大倡议着眼于加强文明交流互鉴，通过对话凝聚共识，是中国为完善全球治理、推动构建人类命运共同体作出的新的重要贡献。从举办亚洲文明对话大会，到举办中国共产党与世界政党高层对话会，再到提出全球文明倡议，新时代的中国始终致力于为不同文明平等对话、包容互鉴提供平台。

中国始终支持发展中国家维护自身利益，为捍卫全球人权治理的公道正义贡献力量。在人权问题上不存在十全十美的“理想国”，不需要对别国颐指气使的人权“教师爷”，更不能把人权问题政治化、工具化，搞双重标准，以人权为借口干涉别国内政。中国始终反对唯我独尊、恃强凌弱，倡导公平正义、合作共赢，主张将人权的普遍性和特殊性相结合，尊重各国人民自主选择本国人权发展道路的权利，维护国际关系民主化和法治化。作为国际社会重要一员，中国依法行使权利，主持公道正义，多次代表观点相近国家在联合国人权理事会上作共同发言，揭批少数西方国家侵犯人权问题，坚决反对一些国家动辄对他国采取经济封锁、金融制裁等霸凌行径……中国坚定捍卫国际公平正义，有力推动全球人权治理健康有序发展。

站在历史正确的一边，站在人类进步的一边。在全面建设社会主义现代化国家新征程中，中国积极弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建人类命运共同体，必将为世界人权事业发展作出新的更大贡献。

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