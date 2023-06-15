新华社莫斯科/基辅6月14日电 热点问答：三问乌克兰反攻

新华社记者黄河 李东旭

俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基近日均证实，乌克兰军队已开始反攻。但俄乌双方对反攻进展各执一词。反攻为何选在现在？当前形势如何？各方对此有何反应？

为何现在反攻？

泽连斯基10日在记者会上证实，乌克兰已开始反攻。普京12日对俄多家媒体表示，乌军反攻于本月4日开始并持续至今，这是一次大规模反攻，乌军还动用了后备力量。

分析人士认为，乌克兰选择此时发起反攻主要出于两方面考虑：

一是乌克兰反攻所需装备准备基本完成。从俄方发布的视频和媒体报道来看，乌军在反攻中使用了西方援助的“豹2”坦克和“布拉德利”步兵战车等。早在今年1月下旬，美国、英国、德国等国就宣布向乌克兰援助主战坦克等重型武器。今年5月，乌国防部长列兹尼科夫曾表示，乌方反攻取决于三个关键因素：足量的武器、经过充分训练的部队和源源不断的军需供应。乌国防部情报总局局长布达诺夫5月24日在社交媒体发文说，乌军已积蓄足够的人员和装备，可以开始反攻。

二是进一步争取西方的支持。北约将于7月在立陶宛首都维尔纽斯举行峰会。泽连斯基此前表示，西方国家若不在此次峰会上向乌提供安全保障，“就是背叛乌克兰”。据塔斯社报道，美国国务卿布林肯12日同意大利副总理兼外长塔亚尼举行联合记者会时表示，反攻有望巩固乌克兰在与俄谈判中的地位，与此同时，美国和其他西方国家将最大限度加强对乌军反攻的支持。

分析人士还说，乌多次要求西方国家在北约峰会上给予乌明确承诺和安全保障，为实现这一目标，乌方要在峰会前拿出一份像样的“成绩单”，证明西方国家对乌方军援有效果。

当前形势如何？

对乌军反攻的进展，俄乌双方各执一词。

普京12日说，乌军的反攻未能取得胜利且损失惨重。乌军在反攻中已损失超过160辆坦克和360辆各式装甲车，俄军损失了54辆坦克。而在有生力量方面，俄军的损失仅为乌军的十分之一。

乌克兰武装部队总参谋部发言人科瓦廖夫14日说，过去三天，乌军的进攻取得部分成功，在一些方向实现了部分推进。他还说，俄乌军队在顿涅茨克地区西部马卡罗夫卡村周边地区的战斗仍在继续。

北约秘书长斯托尔滕贝格13日在美国白宫对美国总统拜登说，得到西方支持的乌克兰军队正在反攻行动中“取得进展”，“乌克兰夺取土地越多，他们在谈判桌上就越占上风”。

各方反应如何？

乌克兰反攻开始后，西方国家继续“拱火浇油”。美国《华尔街日报》援引消息人士的话说，美国政府已准备批准向乌方提供M1主战坦克使用的贫铀弹。加拿大总理特鲁多10日突访乌克兰并宣布将向乌方提供5亿加元（1加元约合0.75美元）额外军事援助。

此外，本月12日至23日，北约举行成立以来规模最大的空中军事演习。俄军事观察家尤里·克努托夫认为，不排除此次军演存在配合乌克兰反攻的可能。他认为，北约向俄“露出牙齿”将加剧紧张局势。

普京指出，西方国家应停止向乌克兰供应武器，在停止武器供应的情况下，乌克兰很快就会希望进行谈判。俄总统新闻秘书佩斯科夫也表示，俄乌间目前不具备达成协议的先决条件。乌方“不愿意、也未准备好”同俄方谈判，其背后的西方国家也不允许乌方现在坐在谈判桌前。

南非总统拉马福萨9日表示，南非等非洲六国领导人组成的和平代表团将访问俄罗斯和乌克兰，推动冲突尽快结束。南非支持中方提出的关于政治解决乌克兰危机的立场文件，希望有关各方尽快恢复谈判。（参与记者：华迪、刘恺、李铭、赵冰）

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