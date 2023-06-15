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以安全守护人权 以发展促进人权 以合作推进人权（和音）

2023年06月15日06:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平主席向全球人权治理高端论坛致贺信，强调以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，展现了中国积极参与全球人权治理、促进世界人权事业进步的使命担当

　　

　　6月14日，习近平主席向全球人权治理高端论坛致贺信。习近平主席在贺信中提出完善全球人权治理的中国主张，强调以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权，展现了中国积极参与全球人权治理、促进世界人权事业进步的使命担当。

　　今年是《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年。《维也纳宣言和行动纲领》在世界人权事业发展史上发挥了重要作用，强调人权的平等性和不可分割性相统一，强调国际社会应促进有效的国际合作，实现发展权利，消除发展障碍，反映了占世界人口绝大多数的广大发展中国家的意愿，为各国开展国际合作、实现《联合国宪章》所规定的保护人权和基本自由的目标奠定了基础。当前，人类又一次站在历史的十字路口，全球人权治理面临严峻挑战。人权领域对抗和分化正在加剧，人权问题政治化、工具化严重毒害世界人权事业健康发展。践行《维也纳宣言和行动纲领》精神，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，是完善全球人权治理的应有之义。

　　安全是人类最基本的要求，没有和平稳定，人权无从谈起。只有以安全守护人权，尊重各国主权和领土完整，同走和平发展道路，践行全球安全倡议，才能为实现人权创造安宁的环境。冷战思维只会破坏全球和平框架，霸权主义和强权政治只会危害世界和平，集团对抗只会加剧21世纪安全挑战。习近平主席提出全球安全倡议，强调人类是不可分割的安全共同体，为弥补安全赤字、破解全球安全困境提供了中国方案，为全球人权治理贡献了中国智慧。国际社会要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平和安全，更好地保护和促进人权。

　　发展权是一项普遍的、不可分割的权利，是基本人权的一个组成部分。当前全球发展依然不平衡、不协调、不充分，对各国特别是发展中国家人民充分享有人权造成消极影响。中方主张以发展促进人权，践行全球发展倡议，提高发展的包容性、普惠性和可持续性，以各具特色的现代化之路保障各国人民公平享有人权。习近平主席提出全球发展倡议，强调坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，保护和促进人权。全球发展倡议得到广泛响应和支持，有力推动国际社会重新聚焦发展、加快落实联合国2030年可持续发展议程，成为保障各国人民公平享有人权的重要国际公共产品。

　　只有坚持团结合作精神，在人权领域真诚沟通、深入交流，努力寻找共识、管控分歧，才能不断提高各国人权保障水平，携手推进世界人权事业发展。中方主张以合作推进人权，相互尊重，平等相待，践行全球文明倡议，加强文明交流互鉴，通过对话凝聚共识，共同推动人权文明发展进步。习近平主席提出全球文明倡议，倡导在平等和相互尊重的基础上，进一步加强对话与交流，尊重各国根据本国国情自主选择的人权发展道路，有利于共同推动世界人权事业健康发展。

　　中国既是《维也纳宣言和行动纲领》的积极参与者、倡导者，也是其精神的坚定维护者、践行者。中国坚持人民至上，坚持走顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，在推进中国式现代化的进程中不断提升人权保障水平，促进人的自由全面发展。中国积极参与全球人权治理，提出的以发展促进人权等重要理念日益深入人心，为推动世界人权事业发展作出重要贡献。

　　享有人权是世界各国人民的共同愿望，保护和促进人权是全人类的事业。中方愿同各方一道，弘扬全人类共同价值，坚持平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念，为推动世界人权事业健康发展不断注入正能量。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月15日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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